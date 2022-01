Velika študija potrdila, da vitamin D preprečuje hude oblike bolezni

Redno jemanje vitamina D zelo zmanjšuje verjetnost razvoja avtoimunskih bolezni, kot so luskavica, revmatoidni artritis in lupus. To trdijo v študiji, ki so jo objavili v reviji British Medical Journal (BMJ). Poudarjajo, da so avtoimunske bolezni, za katere je značilen vnetni odziv obrambnega sistema na lastna tkiva, tretji najpogostejši vzrok za bolezni v zahodnem svetu in najpogostejši vzrok za smrt pri ženskah.

V veliki študiji, ki je trajala dobrih pet let, so proučevali skupino ljudi, ki je redno uživala D in/ali maščobne kisline omega 3, in skupino ljudi, ki je jemala placebo. Želeli so ugotoviti, kaj se dogaja z razvojem avtoimunskih bolezni.

V študiji je sodelovalo okoli 26.000 odraslih oseb, v povprečju starih 76 let. Ob začetku študije nobeden od njih ni imel pomanjkanja vitamina D, prav tako niso bili v rizični skupini za razvoj avtoimunskih bolezni.

Pri udeležencih, ki so jemali vitamin D (z maščobnimi kislinami omega 3 ali brez), je bila pojavnost avtoimunskih bolezni za 22 odstotkov manjša v primerjavi z udeleženci v skupini s placebom.