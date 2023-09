Vedno več žensk ima težave s srcem, ker živijo na moški način

Intervju z njo ni intervju, je pogovor. In tudi sicer poudarja, kako pomembno je to. Pogovor s pacientom, pogovor med ljudmi. Tatjana Zorko, dr. med., specialistka interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine, nam polaga na srce, da poskušajmo živeti bolj pristno, bolj preprosto, bodimo zadovoljni s tem, kar imamo.

Več preberite na portalu ONA.