Večni vir nezadovoljstva

Z rednim gibanjem lahko ublažimo nadležni celulit.

Pomarančna koža na stegnih, trebuhu, nadlakteh, zadnjici ... Kar 80–90 odstotkov žensk se bori s celulitom, imajo ga tudi vitke. Na njegov nastanek vplivajo ženski spolni hormoni, genetika, stres, pretežno sedeči način življenja oziroma premalo gibanja, nepravilna prehrana, nezadosten vnos tekočine in kajenje.Maščobne celice se nalagajo v podkožju, kopičenje maščobnega tkiva zmanjša prekrvitev, zmanjša se pretok limfe med celicami, zato odpadne snovi, strupi in prosti radikali zastajajo v podkožju. Kopičijo se v medceličnih prostorih maščobnega tkiva, okoliško tkivo postane trdo in neelastično. Ker so celice veziva in kože oslabljene (vezivno tkivo je pri ženskah slabše kot pri moških in drugače podpira maščobne celice), maščobne celice iz globljih plasti silijo proti površju, zaradi česar je pomarančna koža bolj vidna.Zaradi gradnje podkožnega tkiva pri ženskah celulita ne moremo popolnoma odstraniti, ga pa lahko zmanjšamo in izboljšamo videz prizadetih predelov. Ker ni nastal čez noč, ga prav tako čez noč ne bomo odpravili, potreben je čas. Predvsem pa je treba izboljšati cirkulacijo in pretok limfe, zmanjšati nakopičene maščobe in vodo. Obenem bomo s tretmaji izboljšali tudi kakovost kože.V domači kopalnici si pomagamo z masažnimi rokavicami ali krtačami, tudi lesenimi valjčki, vsak dan telo masiramo pet minut, s krožnimi gibi od peta do ramen, tako bomo spodbudili cirkulacijo in sproščanje strupov iz telesa ter izboljšali videz prizadetega predela. Pazimo na prehrano: izogibamo se sladkarijam in soli, uživamo živila, bogata z antioksidanti. Ne pozabimo na tekočino, dva litra naj bi je popili, večinoma vode, pa tudi dve skodelici zelenega čaja. Nujna je seveda fizična dejavnost, najbolje vsak dan.