Večje dojke pri ženskah, ginekomastija pri moških

Pomlad trka na vrata. In to je čas, ko se ljudje intenzivneje ukvarjajo s svojo podobo, telesom, ko so prej obremenjeni z videzom. Ko več razmišljajo, kako se na hitro pomladiti, shujšati … Čedalje več Slovenk in Slovencev se zato odloča za lepotne posege. Med temi, pravi Matic Fabjan, plastični kirurg, ustanovitelj estetske klinike Fabjan, je trenutno največ korekcij dojk (povečanje, manjšanje, dvig), sledijo posegi na obrazu (korekcija vek, nosu, štrlečih ušes), pa korekcija odvečne kože na trebuhu (največkrat po shujševalni kuri ali porodu), pri manj invazivnih posegih pa je še vedno največ korekcij gub z botoksom, hialuronsko kislino in laserskih tretmajev za izboljšanje (pomlajevanje) kože na obrazu.

Redki so pacienti, ki si zaradi naših razlag postopkov premislijo, pravi Matic Fabjan. Foto: osebni arhiv

Matic Fabjan pojasni, da ne ločuje posegov po zahtevnosti, saj se je treba pred vsakim s pacientom natančno pogovoriti, mu predstaviti dobre in slabe strani operacije in razložiti, kaj s posegom pridobi. »Potem sledi operativni del, ki pa je v našem poklicu res lahko marsikdaj nepredvidljiv, a če se lotiš posega z vso profesionalnostjo, rezultat ne izostane.« Zelo redki so pacienti, še pove, ki si zaradi naših razlag postopkov premislijo.

Neinvazivni posegi

Se pa zahtevnost, razlaga Fabjan, razlikuje predvsem pri okrevanju: določeni posegi so precej nezahtevni za okrevanje (dvig ali zmanjšanje dojk), nekateri pa zelo zahtevni, predvsem pri operaciji odvečne kože na trebuhu, kjer sta omejena gibljivost in mirovanje priporočljiva vsaj od pet do sedem dni.

Majhne korekcije na obrazu in koži stanejo od 100 do 500 evrov, večji lepotni posegi (korekcije dojk, trebuha, dvig obraza …) pa od 3500 do 6000 evrov.

Ljudi vse bolj zanimajo neinvazivni posegi na koži. »Neinvazivno ali minimalno invazivno pomeni, da se ljudje po določenem tretmaju lahko vrnejo domov še isti ali naslednji dan in ne čutijo nobenih negativnih posledic posega. Mednje spadajo nanos botoksa, hialuronske kisline pa laserski posegi in kožni pilingi.« A kljub vsemu je še vedno največ povpraševanja po spremembi dojk. Ob tem estetski kirurg pove, da so dojke del telesa, ki se pri ženskah v življenju res zelo spreminja (porodi, atrofija, sprememba telesne teže …). »Moramo tudi vedeti, da je njihova samozavest zato načeta, kar najbolj vodi v povpraševanje po teh posegih.«

Čedalje več moških zanima zmanjšanje prsnih mlečnih žlez. FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Po čem pa povprašujejo moški? Po navedbah Matica Fabjana so najmanj zadovoljni z videzom nosu, ušes, čedalje pogosteje pa jih zanima tudi ginekomastija (zmanjšanje moških prsnih mlečnih žlez).

V kliniki Fabjan se ukvarjajo z vso dermatološko kirurgijo, tudi z odstranjevanjem benignih in malignih znamenj na koži. Kot poudari lepotni kirurg, je k sreči večina znamenj benignih in jih v večini odstranjujejo z laserjem, kar omogoča optimalen in estetsko najprimernejši rezultat. »Pri malignih znamenjih pa je stanje bolj zapleteno. Maligne spremembe kirurško odstranimo in jih pošljemo na histološko preiskavo, kjer dobimo končni odgovor, ali je pacient že ozdravljen ali potrebuje še nadaljnjo diagnostiko.«