Večina znamenj je nenevarnih

Materina znamenja sami redno spremljamo in smo pozorni na vsako njihovo spremembo, svetuje dermatologinja. FOTO: Osebni arhiv

Materina znamenja so po večini nenevarna, a jih vendarle velja občasno pregledati in tako pravočasno prepoznati znake morebitne poškodbe ali celo melanoma, najbolj smrtonosne oblike kožnega raka.»Pigmentna ali materina znamenja nastanejo zaradi pomnožitve pigmentnih celic oziroma melanocitov na določenem predelu in se strokovno imenujejo melanocitni nevusi,« pojasnjuje, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos. »Največkrat so okrogle oblike, temno rjavo obarvana, lahko so v ravnini kože ali pa rahlo privzdignjena. Nekatera so prirojena, veliko pa se jih pojavi v puberteti pa tudi med nosečnostjo. Na njihov nastanek in razvoj vplivajo hormonske spremembe ter izpostavljenost sončnim žarkom.« Kot rečeno, večina materinih znamenj ni nevarnih, je pa vseeno smiselno, da jih pregledujemo, svetuje sogovornica: »Vseeno namreč obstaja možnost razvoja v maligni melanom. Najpomembnejše je, da materina znamenja sami redno spremljamo in smo pozorni na vsako njihovo spremembo, ob kateri se čim prej oglasimo pri svojem zdravniku oziroma specialistu dermatologije. Ima jih skoraj vsak človek, belopolti naj bi jih po 30. letu starosti imeli povprečno od 12 do 30, od tega povprečno sedem na obrazu.«Kot že dobro vemo, moramo kožo skrbno varovati pred škodljivimi učinki UV-sevanja, z učinkovito zaščito, denimo s sredstvom z visokim faktorjem, pa obenem poskrbimo tudi za znamenja, ki bodo seveda najbolj varna, če se bomo ob najbolj kritičnih urah zadrževali v senci in jih zakrivali z lahkimi oblačili. Pregledovanje nikoli ni odveč, sploh pri tistih, ki imajo znamenj veliko, še sklene sogovornica, ki opozarja predvsem na spremembe, kot so povečanje znamenja, potemnitev, vnetje, krvavitev, rana, srbenje ali pa bolečina: »Vse našteto so lahko opozorilni znaki malignizacije oziroma razvoja malignega melanoma. Melanom, najnevarnejša oblika raka kože, je lahko sprva videti kot nedolžno znamenje. Postopno pa se poveča in spremeni strukturo. Pogosteje nastane pri osebah z velikim številom znamenj, pri katerih ga tudi težje prepoznamo. Ob vseh naštetih znakih svetujem, da obiščete specialista dermatologije. Znamenja bo natančno pregledal z napravo, imenovano dermatoskop. Dermatoskopija ali dermoskopija je osnovna metoda za oceno pigmentnih kožnih sprememb.« Ema Bubanj