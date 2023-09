Dva ključna koraka za nego kože v hladnejših mesecih

Ko se zaradi zunanjih dejavnikov koža pretirano izsuši in začne luščiti, nastane veliko tveganje za globlje ranice in druge poškodbe.

Prvi pomemben korak v izogib temu je primerno vlaženje. Vlaga v zraku poleti koži pomaga ohranjati vlažnost, z začetkom kurilne sezone se to spremeni. In če poleti niste čutili potrebe po tem, da bi vsakič po prhanju nanesli losjon, z jesenjo to postane obvezno.

»Pretirano izsušitev kože, ki se na koncu odraža s srbenjem in luščenjem polti, preprečite z uporabo losjona takoj po prhanju. Vlažilne formule ji namreč zagotavljajo vlažnost, hkrati na njej ustvarijo zaščito, ki pomaga ohranjati vlago,« je povedal dermatolog Joshua Zeichner.

Drugi pomemben korak je redkejša uporaba luščil, ki zaradi svojih učinkov dodatno izsušijo polt. Pretiravanje z luščili poškoduje njen zaščitni sloj in z njega odstranjuje maščobo, s tem kožo oropa dobrodošle vlage.

Zato v hladnem in mrzlem delu leta res ni dobro pretiravati z njimi, bolje je več pozornosti namenjati izdatnemu vlaženju.