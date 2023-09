Več kot polovica mladoletnih Slovencev brez težav kupi alkoholno pijačo

Slovenija po porabi čistega alkohola na prebivalca spada v sam svetovni vrh, to velja tudi za mlade, ki pa si lahko s tveganim pitjem pridelajo tudi resne posledice. O tem jih morajo ozaveščati predvsem starši s svojim zgledom, prizadevati pa si je treba tudi za okolje, kjer jim alkohol ne bo tako preprosto dostopen. A v svetu, kjer je spletno nakupovanje tako zelo priljubljeno in ponuja brezmejne priložnosti, je to zelo težko.

Kot navaja Tržni inšpektorat RS, se prodaja in oglaševanje alkoholnih pijač vse bolj selita na spletna in družbena omrežja; večina strani sicer opozarja na starostno omejitev in poudarja nevarnosti uživanja alkohola, a lahko mladi ta varovala preprosto zaobidejo.

Preverjanje starosti

In čeprav zakon o omejevanju porabe alkohola določa, da sme prodajalec oziroma ponudnik od vsake osebe, za katero domneva, da ni polnoletna, zahtevati, da predhodno izkaže starost z dokumentom, se to očitno ne izvaja. Julija letos so na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) naročili alkoholno pijačo v desetih spletnih trgovinah, nakup in prevzem pa je opravila mlada polnoletna oseba, stara 19 let.

»Pri starejših mladoletnih ali mlajših odraslih osebah, starih od 15 do 20 let, je zgolj na pogled težko oceniti starost, kar še dodatno poudarja pomembnost doslednega preverjanja. Nihče od desetih trgovcev ali pogodbenih dostavljavcev ni od mlade osebe zahteval osebnega dokumenta za preverjanje starosti,« je poudarila Nina Križnik z ZPS.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že desetletje izvaja raziskavo Skriti nakupi prodaje alkohola mladoletnim osebam, ki so učinkovita metoda za preverjanje dostopnosti alkoholnih in tobačnih izdelkov mladoletnim in otrokom. »Skrb vzbujajoče je dejstvo, da se v primerjavi z letom 2022 delež ugotovljenih kršitev v različnih oblikah prodajaln ni zmanjšal, saj je bila alkoholna pijača prodana več kot vsaki drugi mladoletni osebi (54 odstotkov),« je opozorila Manca Kozlovič.

ZPS in Mladinska zveza brez izgovora Slovenija tako pozivata k spremembam, med katerimi poudarjajo ustrezno usposabljanje dostavljavcev, prevzem odgovornosti trgovca, doslednost pri preverjanju starosti ob prevzemu, označevanje paketov, ki vsebujejo alkohol, in podrobnejše označevanje alkoholnih pijač.