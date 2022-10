Več korakov, nižji tlak

Ste telesno dejavni? Vsak dan? Naredite dovolj korakov? Včasih je laže obsedeti na kavču, a narediti dovolj korakov na dan je še kako pomembno, saj preprečuje nekatere bolezni, kažejo izsledki nove štiriletne raziskave, ki jo je opravil univerzitetni klinični center Vanderbilt. Več kot 6000 sodelujočih je moralo vsaj deset ur nositi merilnik aktivnosti, merili so tudi njihovo zdravstveno stanje. Raziskovalci so ugotovili, da 8200 korakov na dan varuje pred nastankom debelosti, spalno apnejo, visokim krvnim tlakom in tudi depresijo. Izsledki so še pokazali, da lahko tisti s previsoko telesno težo znižajo tveganje, da postanejo predebeli, za 64 odstotkov, če naredijo od 6000 do 11.000 korakov na dan. Več korakov pomeni nižje tveganje za večino stanj. Raziskovalci pravijo, da so tisti, ki nosijo merilnik aktivnosti, bolj aktivni kot povprečni odrasli: »Dejstvo, da smo odkrili močne povezave med koraki in boleznijo v aktivnem vzorcu, kaže, da morda obstajajo še močnejše povezave pri sedeči populaciji.«

Koliko korakov ste naredili danes? FOTO: Lemanna/Getty Images

Raziskovalci so proučevali povezavo med številom korakov in intenzivnostjo in spektrom bolezni z uporabo komercialnih monitorjev dejavnosti, povezanih z elektronskimi zdravstvenimi kartotekami posameznika: »Ugotovili smo statistično pomembno povezavo med ravnjo aktivnosti in pojavom sladkorne bolezni, hipertenzije, gastroezofagealne refluksne bolezni, depresije, debelosti in spalne apneje. Več korakov je povezanih z nižjim tveganjem za razvoj teh bolezni. Več korakov deluje zaščitno pred debelostjo pri populaciji z visokim tveganjem.« V omenjeni študiji so sodelujoči naredili povprečno 7731 korakov na dan.

Pomembna je hitrost hoje. FOTO: M-imagephotography/Getty Images

A zdravniki dodajajo, da se ne smemo osredotočiti samo na štetje korakov, ampak tudi na hitrost hoje: že deset minut hitre hoje na dan lahko zniža tveganje za prezgodnjo smrt za do 15 odstotkov. Če je le mogoče, se odpravimo na hiter sprehod čez dan, po soncu, v parku ali gozdu, in naj bo vsaj del poti navkreber.

Za ohranjanje zdravja bi morali biti aktivni vsak dan, odrasli bi morali doseči vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden (kolesarjenje, hiter sprehod) ter vsaj dvakrat na teden izvajati vaje za moč; ali 75 minut intenzivne aerobne aktivnosti (tek, tenis) na teden ter vsaj dva dneva na teden izvajati vaje za moč; ali kombinacija obeh, denimo dvakrat polurni tek ter 30 minut hitre hoje in seveda vaje za moč. Minuta intenzivne aktivnosti prinaša enake zdravstvene koristi kot dve minuti zmerne telesne aktivnosti.