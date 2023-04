Vbod klopa je lahko usoden

Vbod ne boli, lahko pa nam povsem spremeni življenje. Lahko je tudi usoden. Klopni meningoencefalitis je namreč smrten pri približno odstotku obolelih, do deset odstotkov pa jih ohromi. Slovenci se v sam vrh po okužbah uvrščamo tudi pri lajmski boreliozi, zato velja ob nastopu pomladi znova poudariti pomen zaščite pred drobnimi, a zelo nevarnimi zajedavci.

Prisesanega klopa je treba odstraniti čim prej. FOTO: Photos, Getty Images

Ti se najraje skrivajo v gozdni podrasti, grmovju in travi, nemalokrat nas presenetijo tudi na domačem vrtu, mimogrede pa nas lahko okužijo s hudo boleznijo. Klopni meningoencefalitis (KME) je resno virusno vnetje osrednjega živčevja, ki se prenaša z vbodom okuženega klopa, lahko pa tudi z uživanjem nepasteriziranega mleka ali mlečnih izdelkov kužne živine. Kakšna dva tedna pozneje se pojavijo vročina, glavobol in utrujenost, simptomi se nato umirijo, potem pa izbruhnejo v hujši obliki. Pri starejših bolnikih je pogostejši resen potek bolezni, ki lahko vodi v paralizo in trajne posledice, kot so slabši spomin, motnje ravnotežja, glavobol, motnje govora, slabši sluh, pareze. Na voljo je le podporno zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, včasih sta potrebni intubacija in ventilacija, pri parezah in ohromitvah pa tudi fizioterapija, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Se pa lahko proti KME cepimo: cepljenje, ki ga izvajamo v treh odmerkih in pozneje s poživitvenimi, se je v letošnji sezoni že začelo. Priporočljivo je za vse, ki so starejši od enega leta in se gibajo na območju, kjer je KME endemičen.

Nujni antibiotiki

Od KME, ki prinaša trajno imunost, je pogostejša lajmska borelioza, ki je bakterijska bolezen, s katero se vsako leto okuži okoli 6000 ljudi; po incidenci, torej več kot 300 bolnikov na 100.000 prebivalcev, smo prvi na svetu! Cepiva proti bolezni, ki se običajno pokaže z nebolečo rdečino na koži, ta nazadnje na sredini bledi in dobi obliko kolobarja, ni, zato je nujno čimprejšnje zdravljenje z antibiotiki. V poznejših fazah bolezni, tudi več mesecev ali let po okužbi, pa se lahko pokažejo znaki prizadetosti številnih organov ali organskih sistemov: kože, živčevja, sklepov, mišic, tudi oči in srca.

128 primerov lajmske borelioze so že potrdili letos.

Proti lajmski boreliozi se, kot rečeno, ne moremo zaščititi s cepljenjem, zato je preventiva še pomembnejša: da je možnost okužbe zares velika, jasno govori podatek NIJZ, da so letos potrdili že 128 primerov (in en primer KME), glede na milo zimo pa gre pričakovati zares dejavno sezono klopov. Najpomembnejši ukrep je seveda preprečevanje ugriza z repelenti in svetlimi oblačili ter temeljitim pregledom telesa po prihodu iz narave, če pa klopa opazimo, ga je nujno čim prej v celoti odstraniti.