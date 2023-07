Vas srbi koža? Te informacije morate vedeti

Srbeča koža je v poletnih večerih, ko s prijatelji posedate na terasi lokala ali stanovanja, eden od prvih kazalnikov, da ste postali žrtev pika komarja. Pa se je pametno večkrat popraskati? Odgovor je ne, saj boste le še dodatno razdražili, v najslabšem primeru celo poškodovali kožo. Najbolje je srbečico enostavno odmisliti in počakati nekaj minut, dokler v celoti ne mine, lahko si pomagate z različnimi pripravki, ki jo ublažijo. Povsem druga zgodba je, če so vas napadle uši ali stenice. Vse dokler se jih ne boste v celoti rešili, srbečica ne bo izginila.

Koža vas začne srbeti tudi zaradi izpuščajev, ki so lahko posledica virusnih okužb. Iz otroštva se marsikdo spomni noric ali rdečk, lani je po Evropi zavladal pravi preplah zaradi porasta primerov opičjih koz. Večkrat vas bo sililo na praskanje tudi zaradi atopijskega dermatitisa (gre za pogosto kožno bolezen otrok) ali denimo koprivnice (izpuščaja, ki je alergijska reakcija na alergen).

Pogost vzrok za srbečico je dermatitis. FOTO: Tylim/Getty Images

Za uspešno zdravljenje nenehnega srbenja morate najprej odkriti vzrok zanj, najbolje z obiskom pri zdravniku, in se nato, če je treba, ustrezno zdraviti, če so izpuščaji posledica kakšnega alergena, pa bo treba spremeniti vsakodnevne navade.

Včasih vas lahko začne srbeti tudi katero od kožnih znamenj, še posebno če se začne spreminjati. Takrat je dobro obiskati dermatologa, da preveri, ali ne gre za katero od oblik kožnega raka. Zdravljenje bo najverjetneje neizogibno. Spremembe na koži, tudi srbeče, so lahko posledica nekaterih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni ledvic in jeter ter okužbe z virusom HIV. V vsakem takem primeru posvet pri zdravniku ne bo odveč oziroma je celo nujen, saj boste s pravočasnim zdravljenjem preprečili nastanek hujših posledic za zdravje.

Srbi vas tudi zaradi rastlin

Kdor ima doma vrt z bujnim rastlinjem ali pa rad zahaja v naravo, je včasih doživel, da ga je koža po stiku s katero od rastlin začela srbeti. V takem primeru je dobro prizadeti predel takoj umiti z vodo. Če pa je srbečica dlje trajajoča in zelo intenzivna, postaja celo vse hujša, se takoj odpravite k zdravniku. Samo spomnimo na primer naskalnega mlečka, zelo hvaležno rastlino za lastnike grobov, o katerem smo v Novicah podrobneje pisali pred dvema letoma. »Seveda je lahko nevaren, ker sok vseh mlečkov vsebuje strupeno snov evforbon. Sok določenih vrst ima milejše učinke, sok drugih pa močnejše (kot je pač običajno pri rastlinskih vrstah). Sok naskalnega mlečka pa lahko na koži pusti opeklino oziroma, če pride v stik z očmi, povzroči tudi slepoto,« nam je razložila dr. Blanka Ravnjak, ki je v Botaničnem vrtu Ljubljana zaposlena kot raziskovalka.

Krivo je lahko plavanje v reki, jezeru ali morju, kjer nehote in nevede pridete v stik z majhnimi paraziti.

Koža vas lahko začne srbeti tudi po plavanju v reki, jezeru ali morju, kjer nehote in nevede pridete v stik z majhnimi paraziti. V vsakem primeru kožo najprej dobro sperite pod tekočo vodo. In dokler srbečica ne preneha, se ne vračajte v morje oziroma jezero. Kaj pa storiti po ožigu meduze? Poškodovani predel najprej obilno sperite z vodo. A pozor, z morsko! Sicer lahko vse skupaj še poslabšate. Enako kot če bi rano, kot je mogoče videti v katerih od hollywoodskih filmov, polivali z urinom. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, bi na ta način še dodatno aktivirali strup, ki je v nematocistah oziroma ožigalni enoti ožigalkarja. Nato s pinceto ali pa robom kreditne kartice odstranite morebitne ostanke meduze, prizadete kože nikar ne drgnite. Po potrebi uporabite sredstva proti bolečinam in alergiji.

So morda krive uši? FOTO: Offstocker/Getty Images

S pogostejšo srbečico se lahko srečujete tudi že zaradi starosti, ker postane koža tanjša in manj vlažna ter zato bolj suha in lahko tudi srbeča. V takem primeru vam bo lahko pomagala že povsem običajna krema.