Vas boli vrat? Pogosto je kriva drža

Bolečina v vratu je redko simptom resnejšega zdravstvenega stanja, vendar lahko zelo poslabša kakovost življenja. Traja lahko od nekdaj dni do več let, občutimo pa jo, ko dolgo držimo glavo v enem položaju in jo nato premaknemo, v obliki mišičnih krčev, kot zmanjšano zmožnost premikanja glave ali kot glavobol.

Pomaga lahko tudi masaža. FOTO: Pheelings Media/Getty Images

Najpogosteje nastane zaradi mišičnih obremenitev (na primer dolgotrajno branje v postelji), obrabljenih sklepov, stiskanja živcev ali poškodb, včasih pa tudi zaradi bolezni, kot sta revmatoidni artritis in meningitis in druge. Zdravnika moramo obvezno čim prej obiskati, kadar je bolečina v vratu izrazita, vztraja več dni, ne da bi popustila, se širi navzdol po nogah ali rokah in če jo spremljajo glavobol, otrplost, šibkost ali mravljinčenje.

Ne nagibajte glave

Največkrat so bolečine v vratu povezane s slabo držo v kombinaciji s starostnimi spremembami. Bolečino lahko preprečimo tako, da zavestno držimo glavo naravnost nad hrbtenico. Ko stojimo ali sedimo, poskrbimo za to, da so ramena vodoravna in naravnost nad boki. Pri uporabi telefonov ali drugih majhnih zaslonov držite glavo naravnost, torej ne nagibajte glave, ampak dvignite napravo v višino oči. Držanje telefona z ramo prav tako ni najboljša ideja, raje si čim prej omislite slušalke za telefon. Poleg tega poskrbite, da ne ostajate dolgo v enakem položaju. Med dolgim potovanjem, denimo z letalom, večkrat vstanite in pretegnite rame in vrat. Enako velja za dolgotrajno delo za računalnikom. Priporočljivo je, da imate zaslon računalnika nameščen v višini oči. Ko sedite, morajo biti kolena nekoliko nižje od bokov. Roke položite na naslonjalo za roke.

Pomagamo si lahko z obkladki.

Težke reči vedno nosite v nahrbtniku. Torbe in vreče, ki jih obesite na eno ramo, lahko zaradi nenaravnega položaja telesa med nošnjo povzročijo bolečine v vratu. Pomembno je tudi, kako spite. Za pravilno spanje na hrbtu morate imeti pod glavo nizko blazino. Stegna podprite z večjimi blazinami. Pomaga tudi telesna aktivnost, ki vas bo ohranjala prožne.

Sprostimo zakrčenost

Zdravnik bo ob bolečinah v vratu predpisal protibolečinska ali protivnetna zdravila, priporočil fizioterapijo, zdravljenje z elektrostimulacijo. Bolečine lahko preženeta akupunktura in masaža. Sami si pomagamo s toplimi obkladki ali kopelmi: vročina sprosti mišice in pospeši pretok krvi. Včasih bolj kot toplota pomaga hlajenje. Na boleče mesto si položite kocke ledu, ovite v suho krpo, ali vrečko zamrznjene zelenjave.

Proti bolečinam pomagajo nekatere vaje, vendar ne delajte ničesar s silo. Vadba nikakor ne sme boleti. Učinkovito je sproščanje, na primer z jogo in meditacijo. Ker sprosti celotno telo, lahko pomaga odpraviti tudi zakrčenost, ki povzroča vratne bolečine.