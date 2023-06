Varujejo srce, blažijo stres

Poleg tega mandarine vsebujejo cC vitamin, ta pomembni vitamin pa vpliva na tvorbo kolagena, ki je odgovoren za strukturo, moč in stabilnost vezivnega tkiva, vključno s kožo; s staranjem njegova raven v telesu pada, na koži se med drugim pojavijo gubice, uživanje s C-vitaminom bogatih mandarin pa lahko prepreči nastajanje znakov staranja in poškodbe kože zaradi prostih radikalov, pospeši tudi celjenje ran. In tudi na zdravje možganov dobro vplivajo ti slastni sadeži, izboljšujejo njihovo delovanje, prispevajo k boljšemu spominu in koncentraciji. Pred izpiti in testi torej sezite po mandarinah.

Z njimi bomo odpornejši in boljše volje. FOTO: Loooby, Getty Images

So tudi vir betakriptoksantina, oranžnega pigmenta iz skupine karotenoidov, ki deluje kot antioksidant in se v telesu pretvori v vitamin A. Ta je pomemben tudi za zdravje oči, preprečuje nastanek makularne degeneracije. Antioksidanti nevtralizirajo proste radikale, škodljivo delovanje oksidativnega stresa, ki ga povezujejo tudi s kroničnimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja pa tudi artritis. Vsebujejo tudi pektin, ki preprečuje dvig ravni sladkorja v krvi in občutek lakote; ker smo po mandarinah dlje siti, bomo manj segali po (nezdravih) vmesnih obrokih in s tem preprečevali kopičenje kilogramov.

Izboljšajo razpoloženje

Vsebujejo še folno kislino, vitamine skupine B pa kalcij, magnezij, cink, baker in železo. Ameriški znanstveniki so dognali, da z uživanjem mandarin preprečujemo debelost, zaščitno pa delujejo tudi pred diabetesom tipa 2 in aterosklerozo, z njimi lahko torej preprečimo infarkt ter kap, seveda ob siceršnjem zdravem življenjskem slogu. Niti lupine, ki je bogata z eteričnimi olji, ne mečimo stran: sesekljajmo jo in posušimo ter shranimo v steklen kozarec in dodajajmo v čaje, če bomo to počeli, kupimo le ekološko pridelane, dodamo pa jih lahko tudi v kopeli. Tudi tako si bomo izboljšali razpoloženje, trdijo raziskovalci s klinike Mayo: vonj sadeža pomaga pri stresu, depresiji in tesnobi. Mimogrede: eterično olje mandarine velja za naravni antiseptik.

Pozitivno vplivajo na nevrološke funkcije in pripomorejo k upočasnitvi upada kognitivnih. FOTO: Galina Sandalova, Getty Images

Z uživanjem teh sadežev bomo izboljšali prebavo, saj vsebujejo vlaknine, ki jih v splošnem pojemo premalo. Z njimi bomo torej poskrbeli za izboljšanje delovanja črevesja, predvsem preprečevali zaprtje. In tudi tveganje za osteoporozo bo manjše z mandarinami, saj vsebujejo kalcij, kalij in magnezij, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja kosti.

Sočni oranžni sadež uporabljamo tudi za nego, pomaga blažiti simptome staranja kože.

Uporabljamo jih lahko tudi zunanje, kot masko jih nanesemo na kožo, ki bo dobila lesk in bo videti bolj zdrava. Ne potrebujemo veliko: štiri krhlje do gladkega zmeljemo z žlico jogurta in žličko medu, nanesemo na očiščeno kožo obraza in vratu ter po 10–20 minutah speremo z mlačno vodo. Ali pa sveže stisnjeni mandarinin sok pomešajte z rumenjakom, žlico medu in žlico oljčnega olja ter nanesite na očiščeno kožo. Mandarinin sok lahko pomešate tudi z žlico jogurta in žlico smetane, po dvajsetih minutah sperite z mlačno vodo.