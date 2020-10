Varuje vid in srce

Radi ga imajo tudi otroci. FOTO: Ulza/Getty Images

Jesen je čas korenja, sladke hrustljave zelenjave, ki jo imajo radi tudi otroci. Njegova barva kaže, da je bogato z betakarotenom (provitamin A, ki se pretvori v aktivno obliko vitamina A, ta je pomemben za zdravje kosti, zob, vida in kože), ki krepi odpornost in varuje pred okužbami, redno uživanje betakarotena niža tveganje za nastanek glavkoma, pomaga ohranjati in tudi izboljševati vid ter pomaga blažiti kratkovidnost, predvsem pri otrocih. Betakaroten je zaželen tudi v prehrani bolnikov z rakom, saj jim ga, kot kažejo raziskave, manjka. Korenje vsebuje še vitamine K, C, E, B1, B2, B3, B6, folno kislino, fosfor, kalij, mangan ter antioksidanta lutein in zeaksantin, ki pomagata nižati tveganje za raka, tudi prostate, kot je pokazala raziskava iz leta 2015.Dokazano je, da temno oranžna zelenjava varuje srčno-žilno zdravje; nadzoruje krvni tlak, redno uživanje korenja naj bi nižalo tveganje za možgansko kap za 40 odstotkov. Zaradi obilja vlaknin in pektinov niža povišan holesterol ter dviga raven dobrega holesterola HDL; pri dojenčkih in majhnih otrocih zaustavlja drisko, uspešno naj bi preganjalo tudi podančice. Živila, bogata z vlakninami, pomagajo preprečevati nastanek diabetesa tipa 2.Zaradi hranil se uživanje korenja priporoča pri oslabljenem organizmu. Korenjev sok pospešuje mokrenje, v kombinaciji z medom pa se priporoča pri slabokrvnosti, bolečinah v žrelu in za krepitev imunskega sistema. Ker vsebuje precej sladkorja, slovi kot izvrstna malica, ki nas bo napolnila z energijo. Lahko ga uporabljamo tudi zunanje, pri blažjih opeklinah, ekcemih, za celjenje ran, tudi proti aftam. Ker čisti organizem, bo izboljšalo videz kože in tudi ten – zaradi karotena bo bolj zdrava, z lepšim sijajem. Za masko proti gubam zmešamo žlico korenjevega soka in žlico oljčnega olja ter premažemo obraz, z mlačno vodo speremo po dvajsetih minutah.Nekateri menijo, da ga je najbolje jesti sveže, surovo, za odmerek zelenjave v jutranjem smutiju poskrbite kar s korenjem, dodajte še jabolko in svež pomarančni sok, drugi pa trdijo, da ga je najbolje na hitro pokuhati, da bi kar najbolje izkoristili vitamine in minerale. S kratkotrajnim kuhanjem betakarotena ne bomo uničili, vsekakor pa korenju med pripravo dodajte malo maščobe.