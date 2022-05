Varne zagorelosti ni: opekline so prvi znak, da ste se slabo zaščitili

Poletje je čas za majice s kratkimi rokavi, kratke hlače in krila. S tem seveda precej kože izpostavimo soncu, kar pa zna biti nevarno. Še posebno če se nismo zaščitili. Uporaba zaščitne kreme, četudi se odpravimo le na vrt za hišo ali sprehod po mestu, je precej dobra zaščita pred močnimi žarki, seveda če izberete takšno z visokim zaščitnim faktorjem.

Kreme niso namenjene podaljševanju izpostavljanja soncu. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

»Priporočamo uporabo širokospektralnih krem z zaščitnim faktorjem 30 ali več in dovolj pogost (vsaj na dve uri) in zadosten nanos,« svetujejo na NIJZ ter poudarjajo, da so »kreme zgolj dodatna zaščita za tiste dele telesa, ki jih ne moremo zaščititi drugače, in nikakor niso namenjene podaljševanju izpostavljanja soncu – varne zagorelosti ni«. Na nezaščitene dele telesa jo torej nanesite pred začetkom izpostavljanja soncu, in sicer ko je koža hladna in suha. Pri tem ne bodite varčni: na vsak del je nanesite po eno čajno žličko oziroma 5 mililitrov. S tem delo še ni končano, po osvežitvi v morju, jezeru ali na bazenu je treba kožo spet namazati, saj krema med brisanjem z brisačo in znojenjem počasi izgubi svojo funkcijo.

Rjavo ni zdravo Opekline so prvi znak, da ste se slabo zaščitili in se predolgo izpostavljali soncu. Sprva se pojavi rahla rdečica, potem je koža živo rdeča. Če ste mislili, da je rjava koža nekaj dobrega, ste v zmoti, je namreč znak poškodb. »Koža se s tvorbo kožnega barvila brani pred škodljivim delovanjem UV-sevanja; UV-sevanje umetnih virov, na primer v solariju, ima enak učinek,« pravijo na NIJZ.

Ena od posledic dolgotrajnega izpostavljanja sončnim žarkom je lahko nastanek kožnega raka. Predstojnica dermatovenerološke klinike na UKC Ljubljana Tanja Planinšek Ručigaj je pred dnevi pojasnila, da kožni raki spadajo med najpogostejše rake, za katerimi zbolevajo Slovenci. Največ bolnikov je starih okoli 30 let. Melanom je najnevarnejša oblika kožnega raka. Znaki so sumljiva znamenja na koži, ki se začnejo spreminjati.

»Pri eni tretjini bolnikov melanom nastane iz znamenja, pri dveh tretjinah pa nastane na novo,« je pojasnila in dodala, da obstajajo tudi nemelanomske oblike. V tem primeru se posamezniku predvsem na predelu telesa, ki je bil izpostavljen soncu, pojavi majhna rana, ki se ne zaceli. Planinšek Ručigajeva je še razložila, da imajo tisti, ki so imeli v mladosti sončne opekline, večjo možnost, da se jim razvije melanom. In, kar je najpomembnejše: če se oblike kožnega raka pravočasno odkrijejo, je zdravljenje lahko 95-odstotno učinkovito!

88% bolnikov z novoodkritim kožnim melanomom potrebuje zgolj kirurški poseg ali dva.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana poudarjajo, da se število kožnega melanoma​vsako leto poveča za 2,5 odstotka, kar je največ med vsemi raki, zdravljenje pa je kljub relativno dobri prognozi preživetja odvisno od pravočasne diagnoze. Specialistka kirurgije na inštitutu Barbara Perić pravi, da kar 88 odstotkov bolnikov z novoodkritim kožnim melanomom potrebuje zgolj kirurški poseg ali dva, saj se kirurgija na tem področju v zadnjem desetletju znatno spreminja.