Varna in neboleča metoda: prodre globoko v kožo in uniči bakterije, ki povzročajo akne

Kreme za obraz, za katere proizvajalci obljubljajo skorajda čudežne spremembe na koži, masaže obraza in podobno je le nekaj od prijemov, ki jih uporabljajo ženske, vedno več pa tudi moških, v želji po pomlajeni koži. Le kdo si ne želi biti mlad ali vsaj biti videti mladostno? Nekateri se odločijo za lepotne posege, od vbrizganja botoksa do facelifta (kirurškega dviga obraza), obstaja pa tudi pomlajevanje s pomočjo laserjev.

Učinkovito odpravlja gubice. FOTO: Iuliia Mikhalitskaia/Getty Images

Ti so še posebno priljubljeni, saj po posegu ni posebnega okrevanja, poleg tega ne poškodujejo povrhnjih plasti kože, je pa res, da se je treba en mesec izogibati sončnim žarkom. Kot pri vsakem posegu so tudi tukaj mogoči zapleti, kot je denimo pojav opeklin. Da bi se temu izognili, je treba upoštevati nekaj pravil, svetujejo strokovnjaki: pomembno je, da se dobro pozanimate, ali je posameznik, ki bo držal v roki laser, res dobro izučen za delo z njim, preverite torej njegovo izobrazbo pa tudi izkušnje njegovih oz. njenih pacientov. Laser pač ni igračka, najbolje je, da tovrstne posege opravi dermatolog ali lepotni kirurg.

Strokovnjak naj vam svetuje, kateri laserski poseg bi bil najbolj primeren za vas oziroma vaš tip in barvo kože.

Obstaja več vrst laserjev; s tako imenovanim ablativnim se odstrani le posamezne plasti kože oziroma so primerni za odstranjevanje brazgotin po aknah, odpravljanje kožnih gub in odstranjevanje pigmentnih sprememb, povezanih s staranjem. Neablativni laserji so v primerjavi s prvimi bolj nežni, a kljub temu prinesejo pomlajevalne učinke na koži. Tretji način je t. i. frakcijski, ki je sicer podoben ablativnemu pomlajevanju kože, le da je okrevanje hitrejše.

Sami si ne kupujte laserjev in jih ne uporabljajte na koži. Obiščite strokovnjaka in se pri njem pozanimajte, kateri poseg bi bil najbolj primeren za vas oziroma vaš tip in barvo kože. Poglejmo primer odstranjevanja aken: njihovo učinkovito zdravljenje izvaja dermatolog, ki na podlagi ocene stanja predpiše ustrezno terapijo.

Laser prodre globoko v kožo, se pretvori v toploto in uniči bakterije, ki povzročajo akne.

»Lahko se odloči za uporabo določenih preparatov ali laserja, ki je varna in neboleča metoda. Laser prodre globoko v kožo, se pretvori v toploto in uniči bakterije, ki povzročajo akne. Ima dezinfekcijski učinek in spodbudi proces obnavljanja kože. Ta se zgladi, manjše površinske brazgotine celijo novonastale celice. Pravočasno zdravljenje lahko ustavi razvoj hudih aken in prepreči dolgoročne posledice na koži,« je nedavno za Novice povedala dr. Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije, iz Medicinskega centra Barsos.