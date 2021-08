Vam teče iz nosa, pa ne veset zakaj? Morda zaradi te rastline

Je grožnja zdravju ljudi in rastlin. FOTO: Elenathewise/Getty Images

Skrajni čas je za odstranjevanje te invazivne, visoko alergene rastline, zaradi katere ima težave okoli 13,5 milijona Evropejcev. Ambrozija je grožnja zdravju ljudi in rastlin, okolici in biološki raznovrstnosti, gospodarstvu, turizmu. Je silno prilagodljiva in odporna proti okoljskim razmeram, zaradi česar velja za eno najbolj invazivnih rastlin na stari celini, tudi v Sloveniji povzroča nemalo težav. Njen pelod velja za najmočnejši naravni alergen.V Sloveniji je predpisano obvezno zatiranje na podlagi spremembe zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, v skladu s tem morajo vsi imetniki zemljišč sami odstranjevati ambrozije s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se rastlina ne obraste več. Pri nas je najpogostejša pelinolistna ambrozija. Je enoletna rastlina, ki se bujno razraste, tudi dva metra je lahko visoka; listi so podobni pelinovim, moška socvetja izraščajo na koncih poganjkov kot rumene previsne žvrklje, ženski cvetovi se razvijejo v pazduhah listov ali pri osnovi moškega socvetja, posamično ali po nekaj cvetov združeno. Pelinolistna ambrozija začne vznikati sredi aprila, ko temperatura tal doseže okoli 10 °C. Cvetenje in sproščanje peloda se začneta sredi julija in trajata do konca oktobra, vrhunec dosežeta avgusta.Oprašuje jo veter; enoletna produkcija cvetnega prahu ene rastline je ocenjena na od 100 milijonov do 3 milijard zrn cvetnega prahu in je odvisna od velikosti rastline in razmer, v katerih raste. Zrna so majhna, veter jih razprši na večja območja. Težave zaradi občutljivosti za cvetni prah ambrozije so odvisne od koncentracije cvetnega prahu v zraku: če je več kot 20 zrn na kubični meter zraka, lahko to pri ljudeh, preobčutljivih za ambrozijo, izzove hude simptome bolezni. Ti so podobni kot pri preostalih rastlinah, ki lahko izzovejo alergijski rinitis. Najbolj značilni znaki so voden izcedek iz nosu, zamašen nos, kihanje, srbenje v nosu ter vnetje in srbenje oči. Za samozdravljenje težav je v lekarnah na razpolago več različnih zdravil.Ob srbenju ter kihanju in tudi izcedku iz nosu vzamemo antihistaminik, ki ublaži tudi srbenje in solzenje oči. Zamašen nos bodo odmašile kapljice ali pršil. Pomembno je, da se izogibamo alergenu: stanovanje zračimo ponoči in po dežju, perila ne sušimo zunaj, ko pridemo domov, se preoblečemo, oblačil, ki smo jih nosili zunaj, ne puščamo v spalnici, preden gremo spat, se oprhamo in umijemo tudi lase.