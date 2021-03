Vam manjka energije?

»V človeškem telesu delujeta dve vrsti energije,« pravi Vadim Zeland, ruski kvantni fizik in avtor knjig o transurfingu, »fiziološka, ki jo dobimo s presnovo hrane, in prosta oz. univerzalna energija.« Premikata se v dveh smereh, od spodaj navzgor in obratno. Toda čeprav je količina univerzalne energije neomejena, je lahko sprejmemo samo neznaten del, pojasnjuje; koliko energije trenutno imamo, je odvisno od pretočnosti naših centralnih energijskih kanalov. Kadar je pretok moten, se pojavi bolezen.

Zeland poudarja, da je pretok življenjske moči tesno povezan s stanjem mišic – če so napete, niso pretočne, hkrati pa je energija, ki jo izžarevamo v okolico, motena. Notranje napet človek lahko tako hitro spremeni razpoloženje ljudi okoli sebe, saj drugi zaznavajo njegovo negativno energijo, piše. Človekovo razpoloženje in vitalnost sta neposredno povezana z njegovo življenjsko močjo, poudarja. »Če je človek potrt, pod stresom, izžet, utrujen ali apatičen, mu primanjkuje življenjske energije. Samo fiziološka energija, ki jo pridobimo s hrano in počitkom, namreč ne more vzdrževati visoke ravni njegove vitalnosti. Prosta oz. univerzalna energija je torej ključna za človekov aktivni odnos do življenja.« Če nam ni do ničesar, je namreč to znak, da nam primanjkuje energije – opravljamo rutinsko delo, a nimamo življenjskega zagona in pobud. Manjka nam torej energije, ki uresničuje naše namere.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: