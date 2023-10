Vaje za dan brez bolečin

Hrbtenično ogrodje sestavlja od 32 do 33 vretenc. Ti so osnovni gradniki hrbtenice. Med seboj se stikajo s sklepi, med njimi pa so medvretenčne ploščice ali diski, ki preprečujejo drgnjenje kosti in delujejo kot nekakšni amortizerji. Ob hrbtenici potekajo globoke in površinske obrhbtenične mišice. Prve skrbijo za pravilno postavitev vretenc, druge pa omogočajo gibanje. Vretenca držijo skupaj vlaknasti trakovi oziroma ligamenti. Hrbtenica odraslega človeka ima obliko dvojne črke S.

Zdrs medvretenčne ploščice je najpogostejši vzrok bolečine v hrbtenici. S staranjem se diski začnejo sušiti, zato se, če preveč obremenite hrbet, lahko zlomijo ali raztrgajo. Zdravniki temu pravijo hernija diska. Simptomi so boleče oziroma otrple in mravljinčaste roke ali noge. Težave lahko odpravimo s telovadbo in protibolečinskimi zdravili, če to ne deluje, pa z operacijo.

Hrbtenica je steber našega telesa.

Lahko pride do hujših zdravstvenih posledic

Cervikalna spondiloza (CS) je posledica starostne obrabe, ki prizadene kar 85 odstotkov ljudi, starejših od 60 let. Gre za degeneracijo medvretenčnega diska vratu ali sekundarno degeneracijo medvretenčnega sklepa. Simptomi niso vedno prisotni, ko pa so, se obraba kaže kot okorelost ali bolečine v vratu.

Kadar se zaradi CS zmanjša prostor za hrbtenjačo, to lahko vodi v hujše zdravstvene posledice, tudi v izgubo nadzora nad mehurjem in črevesjem. Zdravljenje je odvisno od znakov in simptomov. Poleg protibolečinskih tablet zdravniki pri CS predpisujejo tudi nesteroidna protivnetna zdravila, kortikosteroide, mišične relaksante, zdravila proti napadom in antidepresive.

Mnoge najpogostejše težave so posledica degenerativnih sprememb. FOTO: Albina Gavrilovic/Getty Images

Ženske bolj nagnjene k osteoartritisu v hrbtu

Osteoartritis je degenerativna bolezen, pri kateri se obrabijo sklepni hrustanci. Vretenca začnejo drgniti drugo ob drugega, zaradi česar je hrbet boleč ali trd. Ženske so bolj nagnjene k osteoartritisu v hrbtu kot moški. Simptomov se ne da odpraviti, le omilimo jih lahko s protibolečinskimi in protivnetnimi zdravili, izogibanjem dejavnostim, ki povzročajo bolečine ter opornicami. Stanje izboljša redna vadba.

Spinalna stenoza je še ena degenerativna sprememba, ki prizadene velik odstotek starajoče se populacije. Gre za patološko zoženje hrbteničnega kanala zaradi degenerativnih sprememb medvretenčnih diskov, fasetnih sklepov in vretenc. Če se bolečina razširi iz spodnjega dela hrbta, skozi zadnjico in v nogo, je lahko kriv ishiadični živec. Zdravniki temu pravijo išias. Običajno prizadene le eno stran telesa. Pomagajo vroči ali hladni obkladki, raztezanje in protibolečinska zdravila, slej ko prej pa je treba odpraviti vzrok.

Opora Staranja in s tem degenerativnih posledic na hrbtenici ne moremo preprečiti, lahko pa jih s primernim življenjskim slogom upočasnimo. Hrbtne in trebušne mišice, ki hrbtenici dajejo oporo, krepimo z ustrezno telesno dejavnostjo, pri fizičnem delu in dvigovanju bremen upoštevajmo pravila dvigovanja in prenašanja bremen. Pomembno je še ohranjanje primerne telesne teže, za zdrave kosti pa poskrbimo tudi z zadostnim vnosom kalcija in vitamina D.

V stran ali naprej

Najpogostejša vrsta skolioze prizadene otroke med pospešeno rastjo pred puberteto, pri čemer se hrbtenica upogne vstran. Če ima otrok skoliozo, so njegova ramena morda neenakomerna ali pa ena lopatica štrli bolj kot druga. Kaj povzroča skoliozo, ni znano. Bolezen se lahko poslabša in povzroči težave, to pa lahko preprečimo z nošenjem opornice. Če ta ne pomaga, je potrebna operacija.

Mnoge težave lahko zgolj lajšamo. FOTO: Sefa Ozel/Getty Images

Kifoza je stanje, ko se hrbtenica upogne naprej. Običajno se zgodi, ko vretence poči ali se zdrobi. Najpogosteje za kifozo zbolijo starejše ženske, lahko pa tudi otroci, katerih hrbtenica se razvija napačno. Povzroča lahko bolečino in druge težave, v hudih primerih pa telo izgubi obliko. Zdravljenje vključuje zdravila proti bolečinam, vadbo ali operacijo.

Ankilozirajoči spondilitis je vrsta artritisa. Običajno se začne tako, da so spodnji del hrbta in boki otrdeli in boleči, zlasti zjutraj. Sčasoma se otrdelost in bolečina lahko razširita navzgor po hrbtenici ter na druge sklepe. Vretenca in kosti v prsnem košu se lahko združijo, zaradi česar se telo zgrbi. Zgodnje zdravljenje z vadbo in zdravili pomaga upočasniti napredek.