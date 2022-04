Vaje ohranjajo zdravo hrbtenico, a ne smemo občutiti nelagodja ali bolečine

Sodobnega človeka pestijo številne težave, ena najpogostejših je bolečina v križu, ki je tudi vodilni vzrok izostanka z delovnega mesta. Vsaj enkrat v življenju ima težave s hrbtenico približno 80 odstotkov ljudi, težave s križem oziroma bolečino v križu pa se v obdobju enega leta pojavljajo pri vsakem petem do celo vsakem drugem Slovencu.

Vzrokov zanjo je veliko. Lahko gre za prizadetost hrbtenice ali organov okoli nje, kot so na primer bolezni trebušnih organov ali ginekološke bolezni. Kot kažejo študije, je za bolečino v spodnjem delu hrbtenice najpogosteje kriva okvara; nastane kot posledica pritiska okvarjene medvretenčne ploščice na izstopajoče živčne korene v hrbtenici, prav to pa povzroča bolečino vzdolž spodnjega uda prizadete strani.

Tudi joga bo koristila. FOTO: Milkos/Getty Images

Akutna bolečina v križu traja od nekaj dni do nekaj tednov, običajno mine spontano in brez posledic. Zelo pomembna je pravočasna fizikalno-medicinska obravnava, ki lahko vključuje pregled fiziatra ali nevrokirurga, sledi vodena in usmerjena fizioterapija. Kot pravijo zdravniki, je pri vseh teh težavah zelo pomembno, da zdravljenje začnemo zgodaj, usmerjeno pa mora biti predvsem v korekcijo drže, krepitev mišic trupa ter izogibanje preobremenjevanja hrbtenice.

Pravilno gibanje

Najprej je treba ugotoviti vzrok za bolečino v križu, da lahko ustrezno ukrepamo in jo odpravimo. Pri ohranjanju zdrave hrbtenice sta pomembna tako pravilno gibanje kot raznolikost gibanja. Za bolečino v križu (in hrbtenici) so večinoma krivi neprimerno gibanje in položaji. Vsak sam najbolje ve, po katerih opravilih in gibih se bolečina pojavi, zato jih je treba spremeniti.

Raznolikost gibanja pomeni predvsem prekinjanje položajev med delovnikom, torej sedenja in prisilne drže. Ponavljajoči se enaki gibi dolgoročno pripeljejo do preobremenitev in poškodbe tako hrbtenice kot drugih sklepov. Tudi pretiravanje z vadbo lahko povzroča bolečino v hrbtenici. Pomembno je, da poiščemo prave vaje in jih izvajamo zmerno in dolgoročno.

Fizioterapevti svetujejo, da delamo vaje za stabilizacijo hrbtenice. Lotiti se jih je treba postopoma, brez naprezanja in predvsem redno, pomembno je, da jih izvajamo pravilno, nauči naj nas fizioterapevt oziroma strokovnjak za hrbtenico. Pri bolečini v križu se izogibamo vajam, ki vključujejo sunkovite gibe telesa naprej in nazaj in hitre krožne gibe hrbtenice. Pri vadbi ne smemo občutiti nelagodja, bolečine ali mravljinčenja po telesu.