NASMEH VAS spravi v dobro voljo, spodbuja pozitivna čustva in celo spreminja možgane, pravijo duhovni učitelji in znanstveniki. Zato je lahko pomemben del vaše dnevne rutine, ki bo obarval prihodnje dogodke s pozitivno energijo. Dvignil vam bo ne le razpoloženje, ampak tudi energijsko vibracijo, da boste lažje pritegnili v življenje tisto, kar si želite. Zato se torej vsako jutro postavite pred ogledalo in vadite nasmeh.

Preden se nasmehnete, se spomnite na dogodek, ki vas je osrečil in razveselil, da ste se počutili globoko izpolnjene. Lahko si pomagate tudi s selfiejem, ki bo okrepil vašo samozavest. Namen vaje je spremeniti način, kako gledate nase. Če boste pogledali svojo sliko z zavedanjem, da ste lepi, čudežni, dragoceni, vredni sreče in obilja, sposobni pritegniti pravega partnerja in zasijati v svetu, vam bo to spremenilo življenje, pravijo guruji, saj boste tako lahko v resnici ustvarili vse te čudovite stvari. Bodite hvaležni za vse, kar ste, ko občudujete svojo sliko, ter se spomnite na svoje lastnosti, na katere ste ponosni.