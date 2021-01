Vadite čuječnost

Spijte kavo, zraven ne poslušajte radia, ne brskajte po telefonu. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Ne potrebujemo veliko časa, posebnega prostora ali opreme.

Posvetite se le enemu opravilu naenkrat.

Zavedanje svojega doživljanja (misli, čustev, telesnih občutkov, zunanjega dogajanja), ne da bi ga poskušali spreminjati ali se mu izogniti, v zadnjih letih doživlja preporod, in to z razlogom. Prinaša namreč mnoge koristi, duševne in fizične, vključno z manjšim stresom, anksioznostjo, tudi bolečino. Poleg tega pomaga okrepiti osredotočenje, pozornost, spomin.Se vam zdi težko?Niti ni, ne potrebujete veliko časa, posebnega prostora ali opreme. Najverjetneje ste to že počeli, le ta se tega niste zavedali. Če opazujete in ozavestite kar koli na način, ki vam omogoča, da nekaj v celoti doživite, ste verjetno čuječnost že vpeljali v svoje življenje. Pa naj bo to vsakodnevno pisanje dnevnika ali vadba joge. Ali pa sprehod: naslednjič, ko se odpravite v park, gozd, na bližnji hrib, hodite počasi, občutite vsak korak, doživite ga. Čutite stopala, stik s tlemi, čeprav ste v debeli zimski obutvi. So tla ravna? Morda občutite kamenčke? Ste stopili na vejo, ki štrli iz blata? Ne pozabite, da hoja v naravi v kombinaciji s čuječnostjo pomaga blažiti stres in tesnobo, kar so pokazale mnoge raziskave.Ste večopravilni? Nikar, opozarjajo strokovnjaki. Posvetite se le enemu opravilu naenkrat, poskusite pa kar s skodelico jutranje kave, čaja ali kar koli že pijete. Ko sedete za mizo, preprosto popijte kavo. Posvetite se ji, vonju, okusu, zraven ne poslušajte radia, ne brskajte po telefonu.Podobno naredite pri kosilu in večerji: ko sedite za mizo, se z vsemi čuti posvetite hrani, doživite jo, okus, teksturo, žvečite počasi, zraven ne berite ne knjige ne časopisa in ne brskajte po telefonu, tablici ali računalniku. Tako boste obenem poskrbeli za zdrave prehranjevalne navade, saj hrane ne boste zmetali vase in boste veliko prej občutili sitost ter spoznali, ali jeste, ker ste lačni, ali zaradi čustev, stresa, dolgčasa.Strokovnjaki pravijo, da moramo čuječnost vaditi, tako bomo hitreje napredovali. Najpreprostejša vaja je usmerjanje pozornosti na dihanje: občutimo, kako vdihnemo zrak in kako ga izdihnemo, mislim, ki se prikradejo, ne posvečamo pozornosti, jih ne odganjamo, pač pa se usmerimo na svoj dih. Vaja umirja, zato jo lahko vadimo zvečer, preden ležemo v posteljo, tako bo spanec mirnejši. A preden se je lotite, se pogovorite z osebnim zdravnikom, v nekaterih primerih si namreč lahko tudi škodite.