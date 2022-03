Vadbo prilagodimo starosti: pri šestdesetih ni čas za pretiravanje

Gibanje bi moralo biti sestavni del življenja, del higiene telesa, kot sta umivanje zob in prhanje, a marsikdo lahko s cmokom v grlu prizna, da se ne giba dovolj. Res je tudi, da ni vseeno, koliko smo stari, kakšne morebitne težave imamo, ali smo se kdaj v življenju ukvarjali s športom, a nekaj osnovnih smernic, kako na varen način krepiti telo, bi morali poznati in jih upoštevati.

Čim več športov

Na prvi pogled je najmanj težav z izbiro vadbe v dvajsetih letih, ko je posameznik poln energije, se hitro regenerira, telo pa mu, se zdi, odpušča marsikateri greh. Idealno je, da poskusimo čim več različnih športov, da vidimo, kaj nam ustreza, nekdo se bo našel v jogi, drugi raznih bootcampih, tretji bodo vzljubili tek, in ustvarimo trdne temelje.

Nad maščobne obloge se spravimo s treningom z utežmi za celotno telo.

Strokovnjaki svarijo pred eno pastjo, saj v praksi spremljajo entuziaste, ki ob navidezni odsotnosti utrujenosti pretiravajo in si trening za treningom tlakujejo pot za morebitne poznejše poškodbe. Navodilo je enostavno: počitek je tako pomemben kot trening!

Vključimo uteži

V naslednjem desetletju, pri tridesetih, bi morali že dodobra poznati svoje telo, torej kaj mu odgovarja in kaj ne, kako se odziva na različne oblike treninga, katera hrana mu dene dobro in katera ne.

Če smo doslej vadili, lahko zdaj obiramo plodove in se čudimo vrstnikom, ki tožijo nad bolečinami v križu ali so zadihani po hoji v drugo nadstropje. Dobra novica za slednje seveda je, da za vadbo ni nikoli prepozno in lahko s pametnim načinom gibanja navidezno zavrtijo nekaj let nazaj, da se bolje počutijo v svojem telesu.

Vsakodnevna vadba je priporočilo za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja.

Veliko ljudi začne v tem obdobju trenirati, da bi se znebili maščobnih oblog. Pametna odločitev, kajti odvečna maščoba dolgoročno povzroča različna bolezenska stanja, sladkorno, srčno-žilne bolezni, trpijo naše kosti, sklepne strukture itd., še posebno nevarna je tista, ki se nabira okoli notranjih organov. Nad maščobne obloge se spravimo s treningom z utežmi za celotno telo, vsaj kot dopolnilo obliki, ki nam je ljuba.

Pri tem ima veliko žensk pomisleke, saj da nočejo biti preveč mišičaste, a trenerji mirijo, da je pridobivanje mišične mase zelo težak in počasen proces ter da se ni treba bati videza z bodibilderskih tekmovanj. Idealno bi bilo, da kljub obilo obveznostim najdemo čas za kolesarjenje, družinske pohode ob vikendih, morda hitrejše sprehode. Telo in um vam bosta hvaležna.

Vadba za gibljivost

Če ste stari 40, 50 let in ste trenirali zadnjih dvajset let, samo nadaljujte. Vaše izkušnje so zelo dragocene in vaše telo vas bo opozorilo, da niste več stari 20 in da potrebujete daljši počitek ter nekoliko nižjo intenzivnost. Kdor se pri teh letih prvič spravi v pogon, naj si privošči kvalificiranega trenerja, saj potrebuje prilagojen trening, ki upošteva vaše trenutno stanje, morebitne poškodbe in vaš specifični cilj.

Pri šestdesetih in pozneje ni čas za pretiravanje. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Eden glavnih ciljev je še vedno izguba maščobnih oblog, tako da si priskrbite uteži in opravite dva treninga na teden, lahko s pomočjo spleta, nujna je tudi vadba za gibljivost. In da današnjemu sedečemu življenjskemu slogu dodate protiutež, vanj vključite kardiotrening: hoja, po možnosti v klanec. Je kaj lepšega kot zasnežen gozd pozimi? Srednjegorski pašniki spomladi?

Ohranjanje moči

V 60. letih in pozneje postane pomembna besedna zveza funkcionalni trening – samostojno gibanje (brez bolečin), opravljanje vsakodnevnih aktivnosti, uživanje z vnuki, rekreativni šport ... to je bistvo kakovostnega življenja, zdrav duh v zdravem telesu. Treningi morajo biti usmerjeni v preprečevanje bolezni in stanj, samostojnost v gibanju, ohranjanje moči in gibljivosti ter vzdržljivost.

Zdaj ni čas za pretiravanje, a vsakodnevna vadba je priporočilo za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja. Vadba z utežmi, raztezanje, aktivnosti na prostem, vse, kar zmoremo in kar nam pomaga, da lahko počepnemo, dvignemo kaj nad glavo, kaj nesemo itd. Naj bo preprosto, neboleče in predvsem zabavno.