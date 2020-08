Vadba z utežmi: pravilo, ki zagotavlja najboljše rezultate

Vadba z utežmi je nepogrešljiva za rast in oblikovanje mišične mase, za maksimalne rezultate te oblike telesne aktivnosti pa je priporočljivo upoštevati pravilo, ki ga večina zanemarja in je povezano s težo vadbenega pripomočka. ​Prava teža, pričakovani rezultati Pomembno namreč je, da ta odgovarja fizični pripravljenosti telovadca, kajti če so uteži prelahke, ne bo pričakovanih rezultatov, dvigovanje pretežkih uteži pa vodi v poškodbe mišic in sklepov.

Kako vedeti, katera teža je prava, razkriva vaditelj Mike Boyle. Pravilo 12 »Z izbranimi utežmi opravite dvajset ponovitev vaje. Če to lahko izvedete brez odmora, ki traja dlje od nekaj sekund, so izbrane uteži prelahke. Če ne zmorete niti 12 ponovitev, so pretežke. Dejstvo je, da bi z utežmi morali brez predaha opraviti 12 ponovitev. Pravilo 12 je ključno za uspeh pri vadbi,« meni trener. »Težo uteži povečujte postopoma. Kar pomeni, da težo tistih, s katerimi krepite zgornji del telesa, po tem, ko postanejo prelahke, povečajte za kilogram, največ dva, težo uteži, ki so namenjene krepitvi spodnjega dela telesa, pa za tri kilograme.«