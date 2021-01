Vadba v novem letu: digitalni fitnes

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V porastu bo spletni fitnes. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images

V številnih mestih so t. i. fitnes parki, kjer lahko aktivno preživljamo prosti čas, vzdržujemo telesno kondicijo.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Namesto v zaprtem prostoru se bomo raje gibali na zraku. FOTO: Katkov/Getty Images

Epidemija koronavirusa je spremenila marsikaj v vseh sferah življenja, tudi na področje gibanja je posegla. Industrija fitnesa se tako vse bolj obrača v digitalizacijo, individualno vadbo, vadbo doma, gibanje na prostem. Pa poglejmo smernice, ki se napovedujejo za letošnje leto.Strokovnjaki se strinjajo, da bo še naprej rasel in se razvijal digitalni fitnes. Raziskave namreč kažejo, da bo veliko ljudi, kar 73 odstotkov sodelujočih v neki raziskavi, tudi potem, ko bodo fitnesi spet odprti za vse, še naprej raje vadilo v lastnem aranžmaju, s pomočjo najrazličnejših aplikacij, ki si jih naložimo na pametni telefon in vadimo kar doma. Prav te so namreč še kako olajšale gibanje v času zaprtja, bile so prvi korak k vadbi: uporaba je preprosta, pobrskamo med ponujenimi možnostmi, kliknemo na tisto, ki nam je všeč, in začnemo. Le zakaj bi torej pripravili torbo, se zapeljali do fitnesa in tam telovadili v družbi neznancev? Mnogi bodo torej ostali pri vadbi doma, ta je seveda tesno povezana z digitalnim fitnesom, a obenem za telovadbo v lastnem domu pravzaprav ne potrebujete aplikacije in ne pripomočkov, saj lahko delate z lastno težo.Tudi gibanja zunaj, na zraku, je bilo v minulem letu veliko, raziskave kažejo, da bodo mnogi to počeli še naprej. Hoja, planinarjenje, tek, kolesarjenje bodo v tem letu za marsikoga glavni načini ohranjanja kondicije: zaradi zdravja, saj je gibanje na zraku bolj varno, če govorimo o tveganju okužbe, pa tudi cenejše, saj ni treba plačevati članarine. Sicer pa se bodo tudi fitnesi preselili na prosto, menijo strokovnjaki: v marsikaterem mestu so t. i. fitnes parki, kjer lahko aktivno preživljamo prosti čas, vzdržujemo telesno kondicijo in razvijamo pozitiven odnos do zdravega načina življenja. Mnogi so vadili sami pa tudi z osebnimi trenerji, številnim pa je bilo tako všeč, da bodo to nadaljevali tudi potem, ko bo pandemije konec.Joga in pilates sta bila priljubljena že pred korono, a vse več je ljudi, ki bi radi združili fizični trening z duševnim sproščanjem. Ne le zaradi s službo povezanega stresa, pač pa dela od doma, šolanja na daljavo, finančnih skrbi in predvsem skrbi za zdravje.