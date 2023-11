Samo 20 minut gibanja deluje na spomin tako spodbudno kot skodelica kave

Kofein je, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, najbolj uporabljana psihoaktivna snov na svetu, zdravju koristi, možni pa so stranski učinki, če z njim pretiravamo, na primer nespečnost, glavobol, pospešen utrip srca, tesnobnost, prebavne motnje. Tudi odvajanje oziroma pomanjkanje kave lahko povzroča težave, na primer utrujenost, padec energije, razdražljivost, slabo razpoloženje, glavobol.

Tako kava kot vadba spodbudita pozornost in budnost.

Brez stranskih učinkov

Kratkoročni (delovni) spomin pomaga v procesu učenja in omogoča vzdrževanje omejene količine podatkov v mislih, ki jih uporabimo za učenje, odziv. Uporabimo ga pri nakupu v trgovini, če pozabimo nakupovalni seznam, ali na primer pri gledanju kake televizijske nadaljevanke, ko se spomnimo, kdo je s kom v sorodu.

Prejšnje raziskave so dokazale, da tako kava kot vadba ločeno izboljšujeta na primer pozornost in budnost, a teh energijskih spodbujevalnikov med seboj še niso primerjali. Tako so na univerzi Western v Ontariu sklenili raziskati, ali lahko tudi vadba tako kot kava vpliva na razpoloženje in um, kratkoročni spomin, a brez stranskih učinkov.

Del sodelujočih je 20 minut vadil na tekaški stezi, drugi del pa spil skodelico kave, potem so opravili test kratkoročnega spomina. Rezultati so bili izenačeni, raziskovalci pa so tako sklenili, da kratkoročne koristi za um dobimo tako od kave kot tudi kratke zmerne telesne aktivnosti, le da pri slednji brez morebitnih težav, ki jih prinese pretirano pitje kave oziroma s kofeinom bogatih energetskih pijač. Sporočajo še, da lahko telesna aktivnost pravzaprav pomaga pri odvajanju od kave, saj blaži naštete simptome.

Preberite še: