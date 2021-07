V vročini se izogibajte kavi in alkoholu ter izklapljajte naprave

Tu je nekaj neprecenljivih namigov

Pijte dovolj tekočine. Vendar pozor: običajna voda ali nesladkani zeliščni čaji, alkohol, kava in sladke pijače niso priporočljivi, saj spodbujajo dehidracijo.

Med 10. in 17. uro se izogibajte soncu. Zlasti to velja za otroke, nosečnice, starejše osebe in kronične bolnike.

V najbolj vročem delu dneva se izogibajte fizičnim naporom, če ste zunaj, pa obvezno uporabljajte kremo z zaščitnim faktorjem.

Nosite lahka, zračna oblačila svetlih barv in iz naravnih materialov, ne pozabite na pokrivala, redno zračite notranje prostore (najbolje zjutraj in zvečer), izklapljate elektronske naprave, saj s svojim delovanjem proizvajajo toploto.

Otrok in živali nikoli ne puščajte v avtomobilu, čeprav vozilo zapustite le za kratek hip.

Očitno bomo letos deležni veliko vročinskih valov, in če gre soditi po prvemu, bodo temperature ekstremno visoke. Da ne bi imele neljubih posledic, kot so vročinski udar, poslabšanje kardiovaskularnih bolezni, ledvičnih težav in tudi duševnega zdravja, je dobro poznati načine, kako omiliti njihov vpliv na počutje i zdravje.