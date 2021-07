V vročini pijmo več vode

Aktivni je potrebujejo več. FOTO: Lzf/Getty Images

Dnevne potrebe po vodi se med posamezniki razlikujejo, odvisne so od vremena, načina življenja in sestave zaužite hrane.

Poslušajmo telo

Moški, ženske in voda Vsebnost vode v telesu je odvisna od starosti in spola, pri čemer je zelo pomembna telesna maščoba. Ob rojstvu je vode okrog 70 odstotkov, s staranjem pa se zmanjšuje, vedno je večja pri moških. Pri odraslem moškem je telesne vode okrog 60 odstotkov telesne teže, pri enako stari ženski 52 odstotkov. Vzrok za nižjo vsebnost vode pri ženskah je v večji količini telesne maščobe. Pri starejših ženskah je vode le še 45 odstotkov telesne mase.

Prvi kozarec na tešče Čez dan popijmo od šest do osem kozarcev, prvega na tešče. Če se pojavi občutek lakote, najprej spijmo kozarec vode in najverjetneje ne bomo več lačni. Ne pijmo med obrokom. Če je le možno, pijmo izvirsko vodo, izogibajmo se vodi iz plastenk, če jo kupujemo, naj bo v steklenicah. Izberimo takšno z manj minerali.

Voda je najbolj zdrava pijača, brez nje človekovo življenje ni možno. Predstavlja do 70 odstotkov človeške telesne mase. Potrebno količino, ki jo naše telo porabi in potrebuje za normalno delovanje, lahko nadomestimo s hrano in z uživanjem različnih tekočin.Nefrologi, specialisti za ledvice, pravijo, da ima človeško telo na razpolago zelo občutljive in zelo učinkovite mehanizme, ki zagotavljajo stalnost notranjega okolja, potrebnega za normalno odvijanje procesov v celicah in delovanje organov. Iz telesa vodo izgubljamo s sečem, nevidnim izhlapevanjem skozi kožo in dihala in v manjši količini tudi z blatom. Pri zdravih ledvicah je količina dnevnega seča odvisna od snovi, ki se raztapljajo v vodi.Pri normalnem delovanju ledvic je najmanjša količina seča, s katero lahko te snovi izločimo, okrog 800 mililitrov. To količino zdravniki imenujejo tudi obvezno izločanje seča, obvezna diureza.Človeško telo ima mehanizem, ki naj bi zagotavljal, da izgubljeno tekočino ustrezno nadomestimo: občutek žeje.To nam pove, da je treba spiti nekaj vode, da notranji organi in celice ne bodo pod morebitnim zvečanim tveganjem. Kot pravi medicinska stroka, se občutek žeje pojavi že pri zmanjšanju telesne vode za 0,5 odstotka oziroma spremembi telesnih tekočin za od 1 do 2 odstotka, kar je še daleč od dehidracije, ki sicer lahko nastane, če v telo ne vnašamo dovolj tekočine.Vsekakor drži, da poleti, ko so temperature višje, zrak pa suh, vodo izgubljamo s povečanim znojenjem, tako je lahko izgubimo tudi skoraj poldrugi liter. A jo z ustreznim prehranjevanjem in zadostnim pitjem hitro nadomestimo. Največ je vsebujeta sveže sadje in nekatera zelenjava, kot je solata ledenka, ki je ima 96 odstotkov, lubenica blizu 100 odstotkov, krompir 80 odstotkov. Tudi meso jo vsebuje, od 60 do 70 odstotkov.Vsekakor velja, da so dnevne potrebe po vodi različne od posameznika do posameznika; hkrati so odvisne od vremena, načina življenja in sestave hrane, ki jo zaužijemo.Otroci je potrebujejo več kot odrasli, saj zaradi manj ugodnega razmerja med težo in površino telesa izgubljajo tekočino hitreje. Za zdravega odraslega človeka pri normalnih obremenitvah v ne prevročem okolju ni nobene potrebe, da ob hrani spije več kot liter vode. Če je kdo vseeno popije toliko ali več na dan, ni škodljivo, kakšne posebne koristi pa tudi ni, pravijo nefrologi.