V telesu ostane vse življenje: prizadetega predela se dotikamo s čistimi rokami

Velja za zelo pogosto in praviloma nenevarno tegobo, ki običajno spremlja slabšo odpornost, prehladna obolenja ali vročinska stanja ter različna virusna obolenja. Herpes največkrat mine v desetih dneh, včasih pa so mogoči tudi zapleti, ki zahtevajo zdravniško obravnavo.

Prizadetega predela se dotikamo le s čistimi rokami. FOTO: And-one/Getty Images

»Herpes nastane zaradi virusa, ki je sicer v telesu stalno prisoten,« pojasnjuje Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos. »Težave začne povzročati, ko se pojavi na povrhnjici kože, običajno na ustnici, in je lahko izjemno moteč. V tem primeru gre za virusno okužbo z virusom HSV, ki se lahko razširi tudi na druge dele telesa, v skrajnih primerih lahko povzroči celo vnetje možganov.« Ločimo dve vrsti herpesa, in sicer herpes tipa 1 ali oralni herpes in herpes tipa 2 ali genitalni herpes.

Če mehurček preluknjamo, pod njim nastane razjeda.

»S prvim se lahko okužimo oralno, genitalni pa se prenaša s spolnimi odnosi,« nadaljuje sogovornica. »Herpes se sicer lahko pojavi kjer koli na telesu. Najpogostejši je na ustnici (herpes tipa 1), razširi pa se lahko na nos, oči, brado ali lice. Herpes tipa 2 se običajno pojavi na intimnih predelih.« Po prvi okužbi ostane v našem telesu vse življenje, saj se shrani v živcu. »Običajno se okužimo s prenosom virusa, lahko s poljubljanjem, pitjem iz umazanega kozarca ali nezaščitenimi spolnimi odnosi. Ko smo enkrat z njim okuženi, pa se lahko pojavi tudi ob vročini, prehladu ali padcu imunskega sistema,« nadaljuje dermatologinja in pristavlja, da so za herpes dovzetnejši tisti, ki so že okuženi s tem virusom, in tisti, ki jim pogosto slabi odpornost.

Izzveni v nekaj dnevih

Herpes običajno naznanja boleča ustnica ali jezik, včasih imamo lahko težave s požiranjem ali otečenimi ustnicami. Ob padcu odpornosti se radi pridružijo prehlad, glavobol in vročina ter splošno slabo počutje. »V tem času smo lahko dehidrirani, zato je priporočljivo, da pijemo dovolj vode. Ko začutimo bolečino na ustnici, pomeni, da je nastala herpetična lezija, ki jo običajno spremlja srbečica, bolečina ali pekoča bolečina. Če mehurček preluknjamo, pod njim nastane razjeda, iz katere običajno steče tekočina,« pojasnjuje sogovornica iz Barsosa in opozarja, da se lahko prizadetega predela dotikamo le s čistimi rokami, nikoli pa se ne dotikamo svežih mehurčkov, da ne prenesemo okužbe še na druge dele telesa: »S sterilno gazo in alkoholom lahko rano razkužimo, vendar to zelo peče. Pomagamo si lahko z različnimi antivirusnimi kremami (aciklovir) ali balzami, ki jih najdemo v lekarni. Pomagajo tudi razne kreme proti herpesu ali obliži. Bolečine si lahko lajšamo s protibolečinskimi tabletami ali z izmenjujočimi se toplo-hladnimi obkladki. Pomagajo propolis, cinkova pasta, silicijev gel in tehnologija filmogel.«

Rano lahko razkužimo s sterilno gazo in alkoholom, vendar to zelo peče.

Praviloma izzveni v nekaj dneh, a če tegoba vztraja, obiščemo zdravnika, sklene dermatologinja: »Prav tako moramo nujno obiskati zdravnika, če se nam razvije genitalni herpes (ali na občutljivih predelih, kot so oči). K zdravniku moramo, če se skupaj s herpesom pojavijo še drugi simptomi, kot so vročina, močne bolečine ali kateri drugi nenavadni izpuščaji.« Herpes je seveda najbolje preprečevati, in sicer z uravnavanjem stresa v življenju, s čimer si krepimo tudi splošno odpornost telesa.