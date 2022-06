V ZDA živijo ženske z največjim oprsjem: to v povprečju tehta šest kilogramov

Po novi statistiki, ki so jo pripravili pri World Population Review, se lahko z največjim oprsjem pohvalijo … Američanke. V povprečju nosijo košarico C, ob bok se jim lahko postavijo še Rusija, Velika Britanija, Venezuela in Kolumbija. Raziskava, izvedena leta 2016, je prav tako pokazala, da imajo Američanke največje obline in da kar pri četrtini prebivalk oprsje tehta skoraj šest kilogramov. Najmanjše prsi imajo Mongolke, prebivalke nekateri afriških držav (Nigerija, Uganda, Senegal …) in Tajke.

Slovenke v tej raziskavi očitno niso sodelovale, so pa zato vzeli mero Avstrijkam in Madžarkam, ki se ponašajo s košarico B, medtem ko so prsi Italijank nekoliko manjše (največ jih ima košarico A). Med Evropejkami se sicer lahko z največjim oprsjem pohvalijo Poljakinje, Nizozemke in Danke (košarici B in C).

Kam bi se po vašem mnenju uvrstile Slovenke?