V stresnih trenutkih storite to (in vaš živčni sistem se bo umiril)

Upamo, da ste si med poletjem vsaj nekoliko odpočili od napornega delovnega vsakdana in si privoščili pošteno dopustniško sprostitev. Tovrstni oddihi namreč izjemno blagodejno delujejo na naš preobremenjeni živčni sistem, ki je ob prevelikih odmerkih stresa lahko izjemno razdražen.

Kadar nivo stresnih hormonov preseže limit, to navadno občutimo kot anksioznost, živčnost in nervozo. In ker je takšnih dni v življenju povprečnega zemljana danes veliko, je vedno dobro vedeti, kako se na preproste načine vsaj za trenutek umiriti.

Gotovo ste že slišali, da strokovnjaki s področja poznavanja našega telesa in možganov v stresnih situacijah svetujejo zavestno prakticiranje dihanja. Danes pa bomo spodaj našteli še nekaj precej vsakdanjih stvari, ki jih lahko naredite, ko vas obide nervoza.