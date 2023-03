V Sloveniji vsak peti z motnjo erekcije

Težave z erekcijo so pogostejše med 40. in 70. letom. V Sloveniji se že skoraj vsak peti moški srečuje z motnjo erekcije, po 40. letu pa ima občasno eno od oblik motnje erekcije vsak drugi moški, kažejo podatki, a mnogi se o težavi niso pripravljeni pogovarjati, kar lahko dolgoročno povzroči poglabljanje negativnih čustev, slabo samopodobo in depresijo, posameznik pa se začne zaradi težav izogibati spolnim stikom.

Če so spolne težave kratkotrajne, jih je mogoče z ustreznim zdravljenjem hitro odpraviti. FOTO: Pornpak Khunatorn, Getty Images

»Zdrava spolnost je pomemben del našega življenja, saj vpliva na naše počutje, zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi naše odnose v družini, med prijatelji in službi,« pojasnjuje dr. Andrej Kmetec, spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos. »Motnja erekcije je pri moških dokaj pogosta težava in se z nabiranjem let lahko stopnjuje. Erekcija je precej odvisna od splošnega zdravja, denimo od stabilnega krvnega pretoka, moči srčne mišice, ravni hormonov v telesu in optimalnega delovanja živcev do aktivnosti možganov.

Motnje lahko povzročijo tudi fizični dejavniki, kot so predhodni operacijski posegi, bolezni, kot je sladkorna, poškodbe medenice, rakava obolenja, bolezni sečil in perifernega ožilja, povišan krvni tlak. V ozadju se seveda lahko skrivajo tudi duševne težave, kot sta stres in depresivno stanje, ter različne oblike odvisnosti, od alkohola, nikotina in drugih psihoaktivnih snovi.« Pri težavah je ključno, da moški ne omahuje z iskanjem pomoči, nadaljuje sogovornik: »Če so spolne težave kratkotrajne, jih lahko z ustreznim zdravljenjem hitro odpravijo. Pri tem so zelo pomembni tudi drugi specialisti – družinski zdravniki, urologi in ginekologi, saj je obravnava spolnih motenj multidisciplinarna. Zdravljenje je uspešno, kadar ni odpravljen le en simptom, ampak oseba zaživi bolj kakovostno spolno življenje.«

Moški zelo težko spregovorijo o motnjah erekcije, zanje so tabu.

Ženska se mora zavedati stiske

Cilj zdravljenja je uživanje v spolnosti, ki naj bo med partnerjema sproščena, igriva in ustvarjalna vez. FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images

Tudi odkrita komunikacija med partnerjema je nujna, saj ob težavah z erekcijo trpita oba: »Moški zelo težko spregovorijo o motnjah erekcije, zanje so tabu. Vsekakor je pravilno, da spregovorijo o svojih stiskah na glas. Prav je, da ženska sliši moževo stisko in mu pomaga pri reševanju te problematike. Tako lahko skupaj rešujeta težave, če se oba zavedata, da sta odprava spolnih težav in izboljševanje spolnosti skupni projekt. Ambulante pogosto obiščejo seveda tudi moški, ki stisko nosijo sami in z njo ne želijo (ali si ne upajo) obremenjevati druge osebe, tudi zaradi bojazni, da bodo ostali sami.«

Moški, ki ima težave z erekcijo, se bo z zdravnikom pogovoril o možnih rešitvah, cilj zdravljenja je uživanje v spolnosti, ki ne sme biti opravilo, ampak med partnerjema sproščena, igriva in ustvarjalna vez. »Če je posameznik motiviran za iskanje pomoči in osebnostni razvoj, samostojno ali v paru, nikoli ni prepozno za učenje in vnašanje sprememb v spolno življenje,« sklene dr. Kmetec.