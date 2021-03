V prihodnjih letih več tuberkuloze

Starejši bolj ogroženi

Zaradi tuberkuloze in njenih posledic je 2019. umrlo 1,4 milijona ljudi po vsem svetu. FOTO: Dr_microbe/Getty Images

Nujno zgodnje zdravljenje

Zaradi pandemije in slabše dostopnosti do zdravstvenih storitev so odkrili manj primerov glede na prejšnja leta. FOTO: Yeongsik Im/Getty Images

Simptomi pljučne tuberkuloze so kašelj, ki traja več kot tri tedne, bolečina v prsih in izkašljevanje krvi. Začetek je običajno neopazen, simptomi se razvijejo v nekaj tednih. Sistemski znaki so povišana telesna temperatura, mrzlice, nočno znojenje, utrudljivost, izguba apetita in hujšanje. Simptomi zunajpljučne so različni in vezani na prizadeti organ.

Vpliv pandemije

Zadnja leta v Sloveniji za njo pogosteje zbolevajo starejši od 65 let.

Tuberkuloza še vedno ostaja najpogostejša nalezljiva bolezen našega planeta in se uvršča med deset najpogostejših vzrokov smrti svetovnega prebivalstva. Samo v letu 2019 so odkrili deset milijonov primerov bolezni, za pol milijona je kriv povzročitelj, ki ni občutljiv za standardna protituberkulozna zdravila. Med vsemi jih je bilo osem odstotkov hkrati okuženih tudi z virusom HIV, zaradi tuberkuloze in njenih posledic pa je 2019. umrlo 1,4 milijona ljudi.Slovenija se uvršča med države z nizko pojavnostjo tuberkuloze, zato smo pred leti odpravili obvezno cepljenje novorojenčkov: 2019. je znašala 4,8 primera na 100.000 prebivalcev.A čeprav je bolezen pri nas redka, sta nujna skrbno spremljanje pojavnosti in izvajanje ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe, pojasnjuje, dr. med., spec. interne medicine, vodja Oddelka za tuberkulozo Klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter Nacionalnega registra za tuberkulozo: »V zadnjih desetih letih v Sloveniji pogosteje zbolevajo starejši od 65 let, moški, bolniki s sladkorno boleznijo, dolgoletni kadilci, nezaposleni ali odvisni od alkohola. Med bolniki je precej priseljencev, praviloma iz držav nekdanje Jugoslavije. Vsako leto ugotovimo tudi nekaj bolnikov iz pregleda oseb, ki so bile v stiku z bolniki s tuberkulozo. Pri otrocih je bolezen redka.«V zadnjih desetih letih je zaradi same tuberkuloze pri nas umrlo šest odstotkov bolnikov, v Sloveniji smrt ob tuberkulozi predstavlja večji delež smrtnosti kot smrt zaradi same tuberkuloze: »Razloge gre iskati v splošnem trendu staranja prebivalstva in večji pojavnosti pridruženih bolezni.«Bacili se prenašajo s kužnim aerosolom, ki nastaja pri kašlju, kihanju, govorjenju ali petju oseb s pljučno tuberkulozo ali tuberkulozo grla. Nastaja tudi pri posegih v predelih telesa, kjer so bacili tuberkuloze, in pri ravnanju z izmečkom in drugimi izločki na bolniških oddelkih in v laboratorijih, kjer se izvaja diagnostika bolezni.»Verjetnost prenosa okužbe je odvisna od izkašljanih bacilov tuberkuloze, od prostora, kjer sta bolnik in izpostavljena oseba (verjetnost je večja v majhnih, nizkih, slabo prezračenih prostorih), in zdravstvenega stanja izpostavljenega,« pojasnjuje zdravnica. »Tveganje za okužbo se poveča pri starejših, pri katerih peša imunski sistem in ki imajo pridružene druge bolezni, pri osebah, ki so zdravljene s kortikosteroidi ali drugimi zdravili, ki zmanjšajo odpornost organizma. Večje tveganje je tudi pri bolnikih z virusom HIV, intravenskih uživalcih drog, osebah, ki čezmerno uživajo alkohol, slabše prehranjenih. Najpogosteje prizadene pljuča, pri tretjini bolnikov pa so prizadeti tudi drugi organi, takrat govorimo o zunajpljučni tuberkulozi. Lahko pa so sočasno prizadeti tako pljuča kot drugi organi.«Zdravi se s protituberkuloznimi zdravili, ki jih je treba jemati več mesecev, za uspešno zdravljenje je pomemben zdrav življenjski slog, poudarja sogovornica: »Če bolezen odkrijemo zgodaj in bolnik začne prejemati ustrezna zdravila, za katera so občutljivi bacili tuberkuloze, je bolezen popolnoma ozdravljiva. Ko učinkovitih zdravil ni na voljo ali so bacili odporni proti zdravilom, pa počasi napreduje in je v petih letih smrtna pri več kot polovici primerov.«Strokovnjaki ocenjujejo, da bo globalna pandemija povzročila dolgotrajno povečano breme tuberkuloze in da se bosta najverjetneje v naslednjih petih letih za 50 odstotkov zmanjšali odkritje in uspešno zdravljenje tuberkuloze ter povečali pojavnost ter smrtnost.»V Sloveniji smo v vseh četrtinah leta 2020 ugotovili manj odkritih primerov glede na prejšnja leta. Ocenjujemo, da povečan upad ni posledica uspešne eliminacije in koristi socialnega distanciranja, ampak predvsem slabše dostopnosti do zdravnika, zakasnjene diagnostike in poznejšega začetka zdravljenja. Posledice pandemije na tuberkulozo se bodo pokazale v naslednjih letih, ko je pričakovati več primerov bolezni in povečano umrljivost, tako v svetu kot v Sloveniji,« zaskrbljeno sklene sogovornica.