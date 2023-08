V postelji s pršicami

Kdaj ste nazadnje zamenjali vzglavnik? In kdaj ste ga zadnjič oprali? Če vzglavnikov ne negujemo, torej ne peremo redno in vsake toliko zamenjamo z novim, lahko to slabo vpliva na naše zdravstveno stanje, zlasti če trpimo za astmo ali alergijami. Na njih se namreč nabirajo odmrle kožne celice, pot in slina in tudi pršice, drobni pajkovci, ki s prostim očesom niso vidni in ki živijo v naših posteljah. Pa tudi v preprogah in oblazinjenem pohištvu (ki ga je bolje nadomestiti z lesenim) in še kje, za razvoj jim najbolj ustreza temperatura od 22 do 33 Celzijevih stopinj ter visoka zračna vlaga, od 75- do 80-odstotna. Razvoj pršice od jajčeca do zrele oblike traja štiri tedne, živi tri ali štiri mesece in izleže do 300 jajčec. Hrani se z lasmi in prhljajem ljudi in živali. Poslej boste verjetno blazino, na kateri mirno spite vsako noč, pogosteje prali.

Pršice niso alergene, alergeni so njihovi izločki in so sestavni del hišnega prahu.

Alergeni so v izločkih pršic in so sestavni del hišnega prahu ter vzrok alergijskih reakcij. Po nekaterih podatkih ima kar tretjina odraslih z atopijskim dermatitisom alergijo na pršice. Ta se kaže kot alergijski rinitis (pršice so vzrok celoletnega alergijskega nahoda pri do 15 odstotkih ljudi): nosna sluznica zaradi stalnega vdihavanja alergena oteče, nos se zamaši. Simptomi so zelo podobni senenemu nahodu, a navadno manj izraziti. Zamašen nos lahko spremljata kašelj ali glavobol, vse to pa moti spanec in tako vpliva tudi na vsakodnevno življenje, v najslabšem primeru lahko privede celo do astme. Ob težavah obiščite zdravnika, da bo alergijo potrdil ali ovrgel s kožnim testom. In predpisal zdravljenje, če so simptomi moteči, in sicer zdravila, ki blažijo alergijsko vnetje, ali imunoterapijo.

Preventiva je higiena

Pršic ni mogoče iztrebiti z nobenim sredstvom, z doslednim izvajanjem nekaterih ukrepov pa je mogoče zmanjšati količino alergena v bivalnih prostorih. Odstraniti je treba vse lovilce prahu, kot so preproge in zavese pa tudi plišaste igračke, zlasti iz spalnice. Posteljo čim dlje zračite, nikar je ne posteljite takoj, ko vstanete! Pazite, da se ležišče dobro posuši, vsaj enkrat na teden ga posesamo, vsaj enkrat na leto pa vzmetnico izpostavimo temperaturam pod 0 stopinj Celzija; najbolje je, da jo za nekaj ur postavimo na balkon, potem pa dobro posušimo, preden nanjo nadenemo rjuho.

Alergijo bo pokazal kožni test. FOTO: Humonia/Getty Images

Če se jim ne morete odpovedati, plišaste igračke redno perite in občasno tudi zamrznite. FOTO: Mila Naumova/Getty Images

Posteljnino pogosto menjamo, če je le mogoče, jo peremo pri 60 stopinjah, poleg vzglavnika redno peremo tudi odejo. Spalnica naj bo suha, brez vlažilnikov zraka, vanjo ne postavljajte lončnic. Stanovanje pogosto zračimo, poleg tega skrbimo, da se ne nalaga prah, brišemo ga z vlažno krpo, da ga ne dvignemo v zrak, redno sesamo, vselej pri na stežaj odprtem oknu. Slednje pustimo odprto še nekaj časa potem, ko smo sesanje končali, in tla pomivamo z vodo.