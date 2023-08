NIJZ svetuje, kako ravnati, da ne boste imeli trebušnih težav

V času odpravljanja posledic poplav je izjemnega pomena preprečevanje črevesnih okužb, saj je tveganje za okužbe zaradi spremenjenih higienskih razmer, pomanjkanja pitne vode, in možnosti onesnaženja in okvar hrane, bistveno povečano.

Črevesne okužbe, ki jih povzročajo številni mikroorganizmi, se kažejo kot driska, slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, splošno slabo počutje, glavobol in povišana temperatura.

Pristojne službe spremljajo stanje na prizadetih območjih. Trenutno je v obravnavi več primerov akutnih črevesnih okužb, ki se kažejo kot driske, bruhanja. Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS (NIJZ) ocenjuje, da je oseb s težavami bistveno več, a ne potrebujejo zdravniške obravnave.

Vsi prostovoljci, ki že ali bodo sodelovali pri čiščenju in odstranjevanju posledic, se morajo zavedati pomena uporabe zaščitnih oblačil, rokavic, primernih čevljev ob delu in umivanja rok po izvedbi dela in pred hranjenjem.