V očeh praska in peče: prva pomoč so kapljice

Ne glede na vzrok se s suhimi očmi ne gre kar tako sprijazniti. Simptome je nujno lajšati, da se preprečijo zapleti in poškodbe na očesni površini. Kako pa prepoznamo suhe oči?

Ne marajo dolgotrajnega gledanja v zaslon. FOTO: Fizkes/Getty Images

Nekateri občutijo praskanje in zbadanje, nekatere oči so pekoče, pordele in otekle ter občutljive za svetlobo, veter in dim, veke so zjutraj pogosto zlepljene. Nekateri tožijo zaradi občutka tujka v očesu, zamegljenega vida ali celo bolečine in pritiska, redko ni niti pretirano solzenje. Vsem pa je skupen občutek utrujenosti, zaradi katerega bi jih najraje zaprli.

Prva pomoč so kapljice

Suhe oči so zelo pogosta tegoba mnogih, najpogosteje pa doletijo starejše, ženske, tiste, ki se zdravijo z estrogeni, zdravili za zniževanje krvnega tlaka, diuretiki, tiste, ki uživajo hormonsko kontracepcijo, antidepresive; neredke so ob pomanjkanju maščobnih kislin omega 3 v prehrani in vitamina A ter po očesnih operacijah, značilne pa so tudi za uporabnike kontaktnih leč, tiste, ki veliko časa preživijo pred zasloni, pogosto letijo (na krovu je namreč stopnja vlažnosti izredno nizka), delajo v klimatiziranih prostorih, so občutljivi za cvetni prah.

Če lahko izključimo naštete dejavnike, je v ozadju morda lahko sladkorna bolezen ali ščitnično obolenje, zato simptome vzamemo resno in jih podrobno opišemo zdravniku!

Klimatizirani prostori lahko povzročijo kup preglavic.

Prva pomoč so vedno kapljice za oči oziroma umetne solze. Te lahko uporabljamo neomejeno oziroma po potrebi, o izbiri ustreznega izdelka pa se vedno posvetujemo s farmacevtom. Vsekakor je pomembno, da vplivamo tudi na vzrok suhih oči oziroma tega poskušamo preprečiti ali ublažiti.

Pri delu z računalnikom poskrbimo, da v zaslon ne sveti luč ali dnevna svetloba, naš delovni prostor naj bo dovolj vlažen, zato vsaj občasno izklopimo klimatsko napravo. Redno mežikamo in tako naravno vlažimo oči, večkrat pogledamo v daljavo, očem privoščimo počitek s kratkotrajnim mižanjem. Na prostem redno uporabljamo kakovostna sončna očala, tudi pozimi, izogibamo se bližini ventilatorja in zakajenim prostorom. Med dolgimi poleti naj uporabniki kontaktnih leč uporabljajo kapljice za oči, še bolje pa je, da si leče odstranijo in oči potolažijo z gelom s podaljšanim delovanjem. Utrujene in izsušene oči bodo hvaležne tudi za obkladke na vekah. Pijemo veliko tekočine in uživamo hrano, bogato z maščobnimi kislinami omega 3.

Izsušene potolažimo tudi z obkladki na vekah.

Če zgornji ukrepi ne zadostujejo, ne omahujemo z obiskom pri zdravniku, ki bo morda predpisal celo protivnetno terapijo.