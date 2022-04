To so v nosečnosti nepogrešljiva živila

Prehrana nosečnice igra v razvoju ploda veliko vlogo, zato ni vseeno, kakšen je v veselem pričakovanju izbor živil. Poglejte, katerih pet na jedilniku med nosečnostjo ne sme manjkati.

Stročnice

Fižol, leča, soja, grah in drugi darovi narave iz te skupine so odličen vir vlaknin, beljakovin, železa, folne kisline (vitamin B9) in kalcija. Vse zgoraj našteto je nepogrešljivo za zdrav razvoj fetusa.

Sladki krompir

Bogat je z betakarotenom, ki ga telo pretvori v vitamin A, ta pa je nujen za razvoj ploda.

Losos

Losos je bogat z zdravimi maščobnimi kislinami omega 3. Med drugim igrajo veliko vlogo pri razvoju možganov otroka.

Brokoli in zelena listnata zelenjava

Zelena zelenjava je prava zakladnica zdravja, zato jo je treba redno uživati. Vsebuje vlaknine, vitamine C, K in betakaroten, kalcij, železo, folno kislino in kalij.

Avokado

Koristen je za nosečnico in za plod. Bogat je z vlakninami, vitamini K, E in C ter kalijem. V njem je še folna kislina, ki je eden ključnih elementov za razvoj otroka, zlasti v prvih treh mesecih.