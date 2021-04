Uživanje večjih količin kave med nosečnostjo povzroča prekomerno težo otroka

Otroci mater, ki so med nosečnostjo zaužile med 50 in 200 miligrami kofeina na dan oziroma od polovice skodelice do dveh, imajo 15 odstotkov več možnosti za prekomerno težo v prvem letu svojega življenja kot otroci nosečnic, ki so na dan zaužile manj kot polovico skodelice kave, so ugotovili znanstveniki.



Otroci mater, ki so med nosečnostjo dnevno zaužile velike količine kofeina oziroma od dve do tri skodelice kave, imajo kar 22 odstotkov več možnosti za prekomerno težo v prvem letu starosti. Kar 45 odstotkov možnosti za debelost v prvem letu življenja pa imajo tisti, katerih matere so med nosečnostjo zaužile zelo velike količine kofeina oziroma več kot tri skodelice kave dnevno.



»Raziskava je podprla priporočila nosečnicam, naj dnevno zaužijejo manj kot 200 miligramov kofeina,« je povedala vodja študije Eleni Papadopoulou z norveškega inštituta za javno zdravje.

