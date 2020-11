Uvedimo drobne spremembe, vsak dan za en odstotek

Uvajanje navade si čim bolj olajšajte, od zelo lahkega postopoma preidite do zelo težkega.

Bi radi spremenili način delovanja, razmišljanja o napredovanju in uspehu? Potem vzemite v roke knjigo Atomske navade(založba Miš), ki se posveča načinu, kako se lahko vsak dan izboljšamo za en odstotek tako, da se znebimo slabih navad in pridobimo dobre.Edina pot do zmage, piše Clear, je ta, da si vsak dan boljši. A biti moramo potrpežljivi, saj nič ne gre čez noč, tudi rezultat sprememb, naj bodo še tako majhne, bo opazen šele čez čas. A pozor: spreminjanja navad se pogosto lotimo napačno, pogostokrat preveč naenkrat. In potem nemalokrat obupamo, saj se ni nič spremenilo, morda smo si nakopali le še več stresa. A Clear vztraja, da je mogoče, ne nazadnje je uspelo njemu, z majhnimi (a vztrajnimi) spremembami si bomo življenje postavili na glavo.Seveda na bolje: pomagajo nam postati boljši človek, no, tak človek, kot si želimo biti. Osredotočiti se torej moramo na to, kakšni želimo biti, ne kaj želimo doseči. Bi radi imeli izklesano telo? Naredite si načrt, zapišite si, kateri dan boste začeli telovadbo in koliko časa ji boste posvetili. Namen uresničitve je učinkovit, ko želimo slediti ciljem, saj je večja verjetnost, da se bomo zapisanega držali. A preden nam bo redna telovadba prešla v kri, bo nekaj časa trajalo: oblikovanje navad je namreč proces, v katerem zaradi ponavljanja vedenje postane čedalje bolj samodejno, piše Clear: bolj ko ponavljate neko dejavnost, bolj se zgradba vaših možganov spreminja, da bo pri tej dejavnosti postala učinkovita.Uvajanje navade si čim bolj olajšajte: vsak lahko hodi ali skače dve minuti. Postopoma od zelo lahkega preidemo do zelo težkega, denimo pretečemo maraton. Prav napredek, ki nam da tisti super občutek zadovoljstva, pa je najučinkovitejša oblika motivacije. In če se vam enkrat ne da, nič hudega, poskrbite pa, da se vam ne pripeti dvakrat zapored. In zapomnite si: tudi slab trening je boljši kot nič. Ni pomembno, ali ste prekinili navado, če ste jo spet hitro uvedli. In po tem se zmagovalci ločijo od poražencev.