Ne nosite sončnih očal? UV-svetloba ogroža oči

Sončna očala je priporočljivo nositi vse leto in celo v oblačnih dneh, poleti pa je UV-sevanje občutno intenzivnejše in zato toliko bolj nevarno. Tveganje za različna obolenja oči je še veliko večje, zato brez zaščite nikakor ne smemo na sonce.

Nova očala vsakih nekaj let

»Če so vaše oči v kratkem obdobju izpostavljene preveliki količini UV-sevanja, se na očesnem površju lahko razvije fotokeratitis,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Izpostavljenost majhnim količinam UV-sevanja v obdobju nekaj let povečuje možnost pojava sive mrene.

»Simptomi so bolečina, rdeče oči, občutek tujka, občutljivost za svetlobo in močno solzenje. Na srečo so težave kratkotrajne, trajajo le nekaj dni, in navadno ne povzročajo trajne poškodbe vida. Dolgotrajna izpostavljenost UV-sevanju in svetlobi krajših valovnih dolžin je lahko bolj resna. Znanstvene študije in raziskovanja kažejo, da izpostavljenost majhnim količinam UV-sevanja v obdobju nekaj let povečuje možnost pojava katarakte ali sive mrene, ki je najpogostejši vzrok slepote.« Stekla, ki absorbirajo UV-žarke, so torej najboljša zaščita, a ne pozabimo, da skozi čas izgubljajo svojo učinkovitost in se poškodujejo, zato jih je treba zamenjati vsakih nekaj let. »Poleti ne pozabimo na druge ukrepe: priporočljivo je nositi klobuk in se seveda izogibati soncu med 10. in 16. uro,« opozarja sogovornica in pristavlja, da pri nakupu sončnih očal upoštevamo naslednje: »Pozorni smo na sposobnost absorbiranja in blokiranja 99–100 odstotkov UVA- in UVB-svetlobe, da imajo dovolj velika stekla, da zaščitijo področja okoli oči in vek – čim več kože je prekrite, bolje je. Priporočljivo je, da so sončna očala prav tako trajna in odporna proti udarcem, s polariziranimi lečami, ki odpravljajo odseve, še posebno pri vožnji, na snegu ali morju.«

Med simptomi izpostavljenosti UV-sevanju je občutljivost za svetlobo. FOTO: Arminstautberlin/Getty Images

Posebno pozornost pa namenjamo mladim očem, ki so zelo nežne in toliko bolj občutljive za UV-žarke, sklene sogovornica: »Njihova leča je zelo prozorna in skoznjo mnogo lažje prodirajo UVA-žarki, zato je predvsem zelo pomembno, da otroke varujemo pred veliko izpostavljenostjo UV-žarkom v dnevnem času, zlasti poleti, ko je sonce najmočnejše. Če smo že na soncu, otroka zaščitimo z ustreznimi pokrivali, senčniki in tudi z očali. Otroci, ki že imajo očala z dioptrijo z organskimi stekli, imajo že vključeno UV-zaščito. Zavedati se moramo, da nakup sončnih očal ne zagotavlja popolne varnosti pred UV-žarki, ampak je še vedno najboljša zaščita zadrževanje v notranjih prostorih ali senci.«