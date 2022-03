Utrujenost lahko preprečimo: preberite, kako lahko to storite

Po zimskem počitku spomladanska utrujenost zares preseneča in je težko razumljiva. A vendarle so razlogi zanjo povsem logični in znanstveno podprti.

Postopna prilagoditev

Zaradi pomanjkanja svetlobe se pozimi izčrpajo zaloge serotonina oziroma hormona sreče, prevladuje pa melatonin, spalni hormon. Daljšanje dneva prinese več svetlobe, zato se začne razmerje med serotoninom in melatoninom obračati. Poveča se tvorba endorfinov, ki sicer povzročajo ugodje, in spolnih hormonov, estrogena in testosterona.

Energijo si povrnemo s sadnim ali zelenjavnim sokom, ne pa s kavo! FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Telo pri vsej obilici sprememb potrebuje čas za prilagoditev, dokler pa se ne vzpostavi novo ravnovesje hormonov, to občutimo kot povečano utrujenost. K tej pripomore tudi pospešena presnova, ki se spomladi prav tako zbudi, in če smo pozimi po večini lenarili in uživali bolj kalorično hrano, bomo spremembo v presnovi in dejstvo, da telo potrebuje več energije, te dni doživljali kot napor. In tu se skriva eden od odgovorov na vprašanje, kako lahko spomladansko utrujenost preprečimo. Če bomo torej pozimi redno telesno dejavni, bo prehod v toplejše mesece enostavnejši in brez posebnega pomanjkanja energije.

Strokovnjaki svetujejo še uživanje zadostnih količin vode in obilo sprostitve v obliki preživljanja prostega časa v naravi, v dobri družbi, morda na kakšni masaži ali v savni.

Izrednega pomena pa je jedilnik. Osnovno pravilo naj bo, da uživamo več manjših obrokov na dan, večje količine hrane naenkrat namreč povzročijo utrujenost in preveč obremenijo prebavo. Zajtrka ne opuščamo, saj tako že navsezgodaj telo prikrajšamo za dragoceno energijo.

Izogibajmo se industrijsko predelani hrani in cvrtju.

Na krožniku naj bo kar največ sadja in zelenjave ter vlaknin in polnozrnatih živil, čim manj pa maščob in beljakovin. Izogibamo se industrijsko pripravljeni hrani in cvrtju. Kofein, čeprav pričara občutek budnosti, kaj hitro izgubi učinek, zato kavo raje nadomestimo s svežim sadnim ali zelenjavnim sokom.

Ob izrazitih občutkih utrujenosti in pomanjkanju energije se posvetujemo z zdravnikom, morda nam bo priporočal uživanje prehranskih dopolnil. Največkrat pomagajo dodatki z vitamini C, E in B-kompleksom, selenom, kalijem, železom, magnezijem in koencinom Q10.