Utrujenost je treba vzeti resno

Sindrom kronične utrujenosti

Utrujenost lahko izvira iz telesnih ali psihičnih patoloških stanj in je pogosto kronična. Vzrok za kronično utrujenost ni znan, sprožijo pa jo lahko čezmeren telesni napor oziroma fizični stres, dolgotrajen psihični stres, tudi razne zlorabe v otroštvu ali mladosti, viroze in druge okužbe, dolgotrajen, čezmeren hrup v okolju v nočnem času, razne poškodbe – predvsem vratne hrbtenice, prsnega koša. Izvor nenehne utrujenosti je lahko tudi kronična bolečina. Nemalokrat jo lahko povzročijo resne bolezni, kot so slabokrvnost, sladkorna bolezen, motnje v delovanju ščitnice, tudi depresija in revmatične bolezni ter nekatera zdravila. V potek bolezni se vpletajo genetski, nevrološki, hormonski, endokrini, vnetni in psihosocialni dejavniki. Pomembno je, da znake dolgotrajne utrujenosti vzamemo resno in ukrepamo, da ne bi prerasla v bolezen – obiščemo zdravnika, da bomo odpravili vzrok in bolezenske znake.Natančnih podatkov, koliko ljudi pri nas trpi zaradi kronične utrujenosti, nimamo. Znano pa je, da najpogosteje zbolevajo ljudje, stari od 30 do 50 let, pri čemer so ženski primeri osemkrat pogostejši.Zdravniki priporočajo, da se izogibamo stresu in živimo čim bolj zdravo.Da je sindrom kronične utrujenosti resna bolezen, velja že kar nekaj časa. Znaki so huda utrujenost, ki se po počitku ne izboljša, prizadetost kratkotrajnega spomina ali koncentracije, boleče grlo, rahlo povečane ali občutljive vratne in pazdušne bezgavke. Približno 30 odstotkov ljudi ima poleg omenjenih še znake depresije ali hude zaskrbljenosti oziroma anksioznosti. Postavitev diagnoze ni lahka, opozarjajo zdravniki. Težave morajo namreč trajati več kot pol leta, prav tako bolnik ne sme imeti drugega bolezenskega dogajanja, ki bi povzročalo bolečine in hudo utrujenost. Zdravniki to izključijo s skrbno anamnezo, pogovorom z bolnikom in natančnim telesnim pregledom, po potrebi opravijo še laboratorijske teste, slikovne in druge preiskave, preglede pri ustreznih specialistih, o čemer odloča družinski zdravnik, ki se prvi sreča s tistim, ki toži zaradi nenehne izčrpanosti.Pri odpravljanju stalne utrujenosti je zelo dobrodošla telesna dejavnost, ki krepi telo in duha. Poleg tega si moramo znati vzeti čas zase, se naučiti sproščanja. Na dobro počutje vplivata tudi pogovor, z družino, prijatelji, ter ohranjanje socialnih stikov z okolico.