Utrujeni se na snegu hitreje poškodujemo

Končno nas je razveselila zajetna pošiljka snega, ljubitelji zimskih športnih radosti se navdušeno podajajo na bele strmine. Predvsem najmlajši, ki si bodo med prihajajočimi počitnicami nedvomno dali duška, a pozor, na smučiščih in pobeljenih gričih ne smemo pozabiti, da je varnost na prvem mestu! Da bi se obvarovali pred poškodbami, ki so lahko tudi smrtno nevarne, je nujno upoštevati svoje zmogljivosti in ravnati odgovorno, poudarja prof. dr. Blaž Mavčič, spec. ortopedije, iz Medicinskega centra Barsos.

»Najpogostejši razlogi za poškodbe na snegu so predvsem prevelika hitrost in način vožnje ter slabša telesna pripravljenost,« pojasnjuje strokovnjak.

Poškodbe uspešno preprečite s tem, da upoštevate svoje zmožnosti, se dobro fizično pripravite na zimsko sezono in okrepite specifične mišične skupine.

»Ker sta smučanje in deskanje na snegu nevarni športni dejavnosti, lahko poškodbe uspešno preprečite s tem, da upoštevate svoje zmožnosti, se dobro fizično pripravite na zimsko sezono in okrepite specifične mišične skupine ter se prej ogrejete.« Med lažjimi poškodbami so blažji zvini, manjše udarnine in opraskanine, ki jih lahko oskrbimo sami, z ledom prek debele tkanine, torej nikoli ne neposredno na kožo, poudarja prof. dr. Mavčič: »Pri tem moramo biti pozorni predvsem pri poškodbah zapestja ali gležnja, če se bolečina ne zmanjšuje in traja več kot en teden. V tem primeru priporočam obisk zdravnika, saj je morda prišlo do poškodb kosti. Med težje poškodbe, ki zahtevajo strokovno zdravniško obravnavo, pa spadajo poškodbe glave, zgornjih okončin (ramen, zapestij, palcev), spodnjih okončin (kolena, goleni, gležnjev) in hrbtenice. Deskarji si večkrat poškodujejo zgornje okončine in glavo, pri alpskem smučanju pa so pogostejše poškodbe spodnjih okončin.«

Za kondicijo poskrbimo pravočasno

Kot rečeno, sta pred zimskim udejstvovanjem ključnega pomena telesna pripravljenost in ogretost telesa, poudarja zdravnik: »Najprej poskrbite za telesno kondicijo, ki jo lahko nekaj mesecev pred sezono pridobite v fitnesu ali z vadbo na prostem. Svetujem predvsem vaje za vzdržljivost, ravnovesje in gibljivost. Začnete lahko s hitro hojo ali hojo navkreber, nordijsko hojo in kolesarjenjem. Okrepite predvsem stegenske mišice in trup. Pred smučanjem ali deskanjem je priporočljivo narediti nekaj razteznih vaj, kar bo občutno zmanjšalo tveganje za bolečine in poškodbe. Razgibajte predvsem mišice nog in stabilizatorje trupa, ki so med smučanjem najbolj obremenjeni. Upoštevajte svoje sposobnosti in kondicijo, saj lahko hitro pride do poškodb in nesreč, če precenite telesno pripravljenost. Ko začutite, da ste utrujeni in niste več povsem zbrani, raje nehajte smučati.«

Zimskih radosti se veselijo predvsem najmlajši. FOTO: Jochen Sand/Getty Images

Po koncu športne dejavnosti je priporočljivo znova opraviti raztezne vaje za mišice in ohladiti telo, nadaljuje sogovornik: »Po dnevu smučanja vas utegnejo najbolj boleti mišice nog in stabilizatorji trupa. Če nimate dobre telesne kondicije, je počitek vsekakor nujen. Priporočam različne tehnike športne regeneracije, kot so raztezne vaje, masaže in savna, ki bodo pomagale zmanjšati bolečine v mišicah in mišično vnetje. Te metode bodo pospešile tudi čas okrevanja in spodbudile obnovitev mišičnih celic.«

Pomembna je izbira ustrezne smučarske opreme, ki mora biti varna in kakovostna, nikoli ne smemo pozabiti na čelado, še opozori prof. dr. Mavčič in sklene: »Preden se odpravite na smučišče, preverite vremensko napoved in se oblecite temu primerno. Najbolje je, da so oblačila vodoodporna, dovolj široka in udobna. Oblecite se po slojih, saj lahko po potrebi kateri sloj slečete ali dodate glede na spremembo vremenskih razmer. Stopala morajo biti vedno na toplem in suhem.«