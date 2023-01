Utrujeni in preobremenjeni: večina Slovencev se sooča s pomanjkanjem tega vitamina

Pozimi, ko so dnevi krajši in je manj sonca, večini Slovencev primanjkuje sončnega vitamina – raziskava, opravljena še pred pandemijo, je pokazala, da ima med novembrom in aprilom kar 80 odstotkov odraslih, starih od 18 do 74 let, premalo vitamina D, približno 40 odstotkov pa ima hudo pomanjkanje –, zato strokovnjaki priporočajo, da vitamin D dodajamo, saj ga s hrano (kot so losos, tun, sardine, goveja jetra, jajca) ne moremo zaužiti dovolj, dobimo ga le približno 3 µg, v obdobju zime pa je priporočljiv dnevni vnos okrog 25 µg (1000 IU).

Višje odmerke (za mesec ali dva) potrebujejo tisti s pomanjkanjem, tudi do 4000 enot na dan, kar je priporočena zgornja meja vnosa vitamina D za odrasle in najstnike. Na srečo se z neaktivno obliko vitamina D, torej tem, ki ga imamo v pripravkih, skorajda ne moremo predozirati. Najbolje je, da ga jemljemo vsak dan, prav tako je učinkovit, če ga jemljemo enkrat na teden.

Najbolje je, da ga jemljemo vsak dan. FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti (če je poleg ustrezne preskrbljenosti s tem vitaminom zagotovljen tudi zadosten vnos kalcija) in zob ter delovanju imunskega sistema, sodeluje tudi pri plodnosti in spolnem zdravju pa energiji in razpoloženju. Kot rečeno, nam ga pozimi primanjkuje, pomanjkanje pa vpliva na fizično in mentalno zdravje. Znaki pomanjkanja zlasti pri odraslih niso očitni in lahko vključujejo utrujenost, bolečine v kosteh, šibke mišice, bolečine v mišicah ali mišične krče, motnje razpoloženja, a večina ne kaže nikakršnih znakov, zato težko sami določimo vzrok in je posledično obisk pri zdravniku nujen.

Pogoste bolečine

Pomanjkanje vitamina D povzroča motnje v presnovi kalcija, kar lahko privede do zmanjšane kostne gostote in večjega tveganja za zlome in nastanek osteoporoze v zrelih letih. Pri dojenčkih in majhnih otrocih pomanjkanje vitamina D vodi v nastanek rahitisa. Eden najpogostejših simptomov resnega pomanjkanja je občutek kronične utrujenosti, tudi slab spanec je lahko posledica. Neke raziskave so pokazale povezavo med pomanjkanjem vitamina D in pogostimi bolečinami (tudi v kosteh in sklepih) ter šibkostjo mišic. Nujen je za zdrave lase, njegovo pomanjkanje je lahko krivo za izpadanje las, lahko tudi upočasni rast, saj ruši življenjski cikel lasnega folikla. S pomanjkanjem vitamina D naj bi bila povezana alopecija.

Ste pogosto bolni? Pomanjkanje sončnega vitamina je povezano s slabšim imunskim sistemom; dodajanje ima preventivni učinek, torej ljudje, ki ga jemljejo, manj zbolevajo za akutnimi okužbami dihal, tudi za covidom: izsledki študij iz obdobja pandemije covida-19 so namreč pokazali, da so huje obolevali posamezniki s pomanjkanjem ali hudim pomanjkanjem očitno nepogrešljivega vitamina D.

V hladnejšem delu leta, od oktobra do aprila, nam ga začne močno primanjkovati.

Raziskave so pokazale, da ima ta vitamin pomembno vlogo pri uravnotežanju našega razpoloženja in nižanju tveganja pred nastankom depresije. Nizka raven tega vitamina je lahko povezana s sezonsko razpoloženjsko motnjo, občutkom žalosti, tesnobe, pozabljivostjo in preobremenjenostjo.