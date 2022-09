Uši so odlične plavalke

Novo šolsko leto je v polnem razmahu, poleg naših najmlajših pa so v šolske klopi sedle tudi – uši. Zveste obiskovalke otroških lasišč so takoj, ko so otroci staknili glave, pokazale svojo moč in marsikomu že zagrenile vsakdanjik z nadležnim srbenjem.

Dokler se ne napijejo krvi, jih je težko opaziti. FOTO: Oxford Scientific, Getty Images

Ne skačejo, ne letajo

»Naglavne uši potrdimo tako, da na lasišču najdemo žive uši ali žive gnide,« pojasnjuje Irena Kumelj, dr. med., spec. pediatrije iz Medicinskega centra Barsos. »Prvi znak, ki govori o nadlogi, je srbenje, ki se pojavi predvsem na sencih, za ušesi in na tilniku, kamor uši najpogosteje odlagajo jajčeca. Vendar se ne pojavi takoj po naselitvi uši na lasišče, ampak kot imunski odziv kože na snovi, ki jih s slino izločajo. Praviloma se pojavi od dva do šest tednov po okužbi. Takrat je izrazit predvsem ponoči ali ko se pacient segreje. Srbenje posledično izzove praskanje, kar lahko vodi v nastanek ran in možnost okužbe. Zaradi majhnosti in hitrega gibanja je uši težko opaziti, zato sta srbenje in rdečina lasišča poglavitna znaka ušivosti.« Zanimivo, uši pogosto doletijo tudi odrasle, a se pri vseh ne pojavi srbenje, zato se jih mnogi sploh ne zavedajo.

Ob sumu temeljito pregledamo lasišče. FOTO: Centralitalliance, Getty Images

Uši nikakor niso znak pomanjkljive osebne higiene, kot so mnogi zmotno prepričani: »Dejstvo je, da se zelo dobro počutijo na čisti glavi. Zato smo zanje dovzetni vsi ne glede na starost, spol, raso ali družbeno-ekonomski status. Najpogosteje se ušivost pojavlja pri predšolskih in šolskih otrocih (v starosti od pet do enajst let). Večinoma se začnejo takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejšem stiku. Ker uši nimajo kril, ne poskakujejo in ne letajo. Z njimi se okužimo predvsem z neposrednim dotikom glave ob glavo. Prenašajo se tudi posredno prek kap, rut, brisač, oblačil, glavnikov, slušalk ali posteljnine.«

Okužimo se z neposrednim dotikom glave ob glavo.

Zanimivo je, da uši odlično plavajo, zato je okužba možna tudi v bazenu, pod vodo zdržijo kar 24 ur, vendar brez človeškega gostitelja preživijo zgolj nekaj dni, še pove sogovornica in poudarja, da moramo ob sumu na uši temeljito pregledati lasišče domnevnega gostitelja in seveda vseh, s katerimi je bil v stiku: »Pregled razkrije drobne sivorjave pikice, ki jih je težko opaziti. Ko se napijejo krvi, postanejo vidnejše in so rdeče rjave. Najlažje je, da lase prečešemo z gostim glavnikom nad umivalnikom. S tem lahko odstranimo uši, nikakor pa ne jajčec. Teh ne moremo izčesati, saj so obdana z lepljivo snovjo, s katero so močno pritrjena na lase. Žive gnide so rjave barve, in če jih stisnemo med nohti, v nasprotju z mrtvimi počijo. Po prečesavanju in pregledu lasišča sledi umivanje las s preparati za razuševanje, ki so na voljo v lekarni brez recepta.«

Pod vodo zdržijo 24 ur.

Seveda je pa ključno razmah uši preprečevati, za kar moramo poskrbeti predvsem sami z vsakodnevnimi navadami, svetuje pediatrinja: »Posteljnino, vzglavnike, brisače in pokrivala prekuhamo ali operemo pri temperaturi najmanj 60 °C. Tudi osebne predmete, kot so glavniki, krtače in igrače, je treba prati v vroči vodi. Plišaste igračke in nepralne materiale občasno zavijemo v vrečo in za 48 ur postavimo v zamrzovalno skrinjo. Prostore pogosto sesajmo, ne pozabimo na oblazinjeno pohištvo, naslonjala, preproge, sedeže v avtomobilih in odeje. Izogibajmo se uporabi skupnih glavnikov, brisač in pokrival.«