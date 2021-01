Urinska inkontinenca: pomembna je preventiva

Nehoteno odtekanje urina, ki mu pravimo urinska inkontinenca, ni niti nalezljivo niti smrtno nevarno stanje, a lahko zelo zmanjša kakovost življenja posameznika, ki se s temi težavami srečuje. Vpliva na njegovo samopodobo, na njegovo uveljavljanje v družbi, poleg tega pa predstavlja tudi družbeno-ekonomski problem. Po podatkih naj bi v Sloveniji na leto porabili več kot 15 milijonov evrov za medicinsko-tehnične pripomočke pri odpravljanju te težave. Zato, opozarjajo številni zdravstveni delavci, je treba narediti več na področju preventive.



Urinska inkontinenca je pogostejša pri ženskah, težave jih ima kar 15 odstotkov že v reproduktivni dobi, z leti pa se ta odstotek viša. Zgovoren je tudi podatek, da je pri ženskah uhajanje urina bolj pogosta težava kot visok krvni tlak, sladkorna bolezen ali depresija.



Medtem ko je pri ženskah pogostejša stresna urinska inkontinenca, sta čezmerno aktiven sečni mehur in urgentna urinska inkontinenca zastopana pri ženskah in moških v podobnem odstotku. Kot rečeno, ta vpliva na življenje, vodi v osamljenost, depresijo, negativno vpliva na partnerski odnos. Torej prizadene tako posameznika kot vso družino. Pomagajmo si sami Da bi zmanjšali neprijetne težave in njihove posledice, sta potrebni zgodnje odkrivanje in zdravljenje. Zato je na mestu poziv zdravnikov, da takoj, ko opazimo kakršne koli težave z uhajanjem urina, poiščemo pomoč. Danes namreč obstajajo varni in učinkoviti postopki zdravljenja inkontinence, predvsem pri ženskah, kot so laser, plazma, bogata s trombociti, stimulacije, s katerimi lahko povrnemo stanje v nožnici, kot je bilo pred porodom. Morda je prav to najpomembnejša preventivna dejavnost, pravijo ginekologi.



Prav tako si lahko z določenimi ukrepi in vajami tudi sami pomagamo, da do teh težav ne pride v tako agresivni obliki. Eden od učinkovitih ukrepov so vaje za krepitev mišic medeničnega dna. Da bi pridobili moč in vzdržljivost teh mišic, moramo vaje izvajati od tri- do petkrat na dan, vsak dan. Izboljšanje po navadi lahko pričakujemo v od treh do petih mesecih. Da bi ohranili in vzdrževali zmogljivost mišic medeničnega dna, je treba vaje izvajati vse življenje, seveda pravilno: predstavljajte si, da poskušate zaustaviti curek urina, občutiti morate, da se mišice medeničnega dna stisnejo in dvignejo. Torej: čim močneje stisnite mišice in stisk zadržite 6–8 sekund, potem jih za prav toliko časa sprostite, ponovite osemkrat.



Za čvrstost medeničnega dna bodo ženske poskrbele tudi, če se bodo odpovedale razvadi, kot je kajenje, pravijo zdravniki, ki odsvetujejo tudi uživanje večje količine sladkorja ali sladkih jedi, pomembno je tudi vzdrževanje zdrave telesne teže oziroma izguba presežka kilogramov.



Za preventivo proti urinski inkontinenci lahko vsekakor veliko naredimo sami z izvajanjem primerne fizične aktivnosti, pravilno prehrano, z uravnavanjem telesne teže ter z upoštevanjem nasvetov, kot so vaje za krepitev medeničnega dna.

