Urejeni motoristi za dober namen opozarjajo na moške in duševne bolezni

Po dveh letih je bila Ljubljana spet prizorišče dobrodelnega motorističnega dogodka. Distinguished Gentleman's Ride (skrajšano DGR) Slovenija 2022 se je udeležilo več kot 120 uglednih motoristov, ki so s počasno vožnjo in z dobrodelno noto opozarjali na moške bolezni, kot je rak na prostati, in tudi na v današnji družbi še vedno premalo izpostavljeno problematiko duševnih bolezni moških, ki nemalokrat vodijo do prezgodnje smrti.

100 držav, 700 mest

Distinguished Gentleman's Ride je dogodek, ki ima med motoristi poseben status in poleg zanimive zgodbe in pojavnosti hkrati spreminja življenja. Na isti dan se po vsem svetu v več kot 100 državah in več kot 700 mestih zbere nepregledna množica urejenih motoristov, ki vozijo zloščene dvokolesnike in nosijo svoje najlepše obleke, predvsem pa na ta posebni dan poskrbijo za neverjetno pozitivno energijo.

V znamenju brkov

Izkupiček dobrodelnega dogodka, na katerem so v vseh teh letih zbrali že več kot 35 milijonov evrov, so razdelili različnim ustanovam po svetu, za kar poskrbi partner dogodka, fundacija Movember.

Urejenost je na teh dogodkih zelo pomembna.

V Sloveniji je za pomoč dogodku ustanovljeno društvo Brkonja – osveščevalno društvo za podporo in promocijo zdravja moške populacije. Več o društvu in vsakoletnih dobrodelnih vožnjah lahko preberete na spletni strani brkonja.si.

Prav poseben dogodek

Letošnji dogodek je bil še bolj poseben. Poleg vračanja življenja in navad po dveh epidemičnih letih mineva deset let, odkar je dogodek organiziran tudi v Sloveniji. Naklonjenost, predvsem njegovemu namenu, sta mu namenila župana Ljubljane in Kamnika Zoran Jankovič in Matej Slapar.

Prijetno druženje se je po skupinski vožnji iz Ljubljane končalo v središču Kamnika. DGR Slovenija 2022 so podprli: MOL, občina Kamnik, Urban Studio, Caferacer kavarnica na kamniškem Glavnem trgu.

Pred startom

