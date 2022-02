Urejena prebava pomeni zdravje

Prebavila, ki zajemajo prebavni trakt od ust do zadnjika, jetra in trebušno slinavko, opravljajo proces prebave. To je kompleksen proces, v katerem prebavila zaužito hrano spreminjajo v življenjsko pomembne sestavine, pravi doc. dr. Rado Janša, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos.

Pri tem nastajajo minerali, vitamini, aminokisline, maščobe in ogljikovi hidrati, pravi in dodaja, da so znak neurejene in porušene prebave težave, kot na primer trebušni krči, napihnjenost, zaprtje ali driska.

»Normalno odvajanje blata je do trikrat na dan in vsaj enkrat na tri dni. Vlogo pri tem igrajo tudi dolžina črevesja, peristaltika oziroma gibanje prebavil s funkcijo potiskanja vsebine navzdol proti danki, ščitnični in spolni hormoni, naša fizična kondicija ter vnos hrane in tekočine. Najpogostejši vzrok zaprtja so premajhen vnos tekočin, vlaknin in premalo gibanja.«

Določene navade in prehrana današnjega časa povzročajo motnje v prisotnosti ustrezne mikroflore črevesja. Posledično se črevesje poleni, neučinkovito izločanje pa poslabša zaprtje in zaplinjenost, pojasni sogovornik in še, da je po današnjih dognanjih čas prehoda ostankov hrane ali »tranzicijski čas« pomemben tudi za razvoj vnetij ali polipov na črevesju.

Spodbuda Prebavo spodbudijo predvsem vlaknine, zlasti če jim zraven ponudimo dovolj tekočine. Pomembna sta sadje in zelenjava, a to količinsko običajno ne zadošča, pravi doc. dr. Rado Janša, zato svetujejo dodajanje vlaknin v obliki prahu ali granul, npr. indijskega trpotca. Poslabša jo zlasti premajhen vnos laktobacilov, ki so v jogurtih, kefirju, lahko tudi uživanje glutena.

Pri zaprtju se tako lahko pojavljajo utrujenost, glavoboli, razdražljivost, najpogostejše posledice neurejene prebave opiše specialist interne medicine in gastroenterologije.

O nelagodju v trebuhu govorimo, ko se poruši ravnovesje delovanja različnih delov prebavil. Iz vsakodnevnega življenja poznamo primere vnetja sluznice prebavnega trakta s posledičnimi težavami, pravi Janša.

»Te so lahko posledica različnih zdravil, okužbe z bakterijo Helicobacter pylori ali v kombinaciji s stresom in življenjskim obdobjem. Že pričakovano se lahko s starostjo spremenita prekrvitev prebavne cevi in tudi delovanje notranjih organov, npr. trebušne slinavke. Nelagodje ali celo razvoj bolezenskih stanj se kaže v zgagi, refluksu, napihnjenosti, z bolečinami po trebuhu in celo s slabšo absorpcijo hranil in slabšo prehranjenostjo. Posledično lahko opažamo oslabljeno odpornost telesa.«

Na vprašanje, kako lahko delujemo preventivno, da bo naša prebava vedno delovala v podporo organizmu ter dobremu počutju, sogovornik odgovarja: »Za urejeno prebavo je pomembna splošna skrb za naše telo. To pomeni skrb za normalno telesno težo in primerno gibanje. Svetujemo uživanje uravnotežene prehrane in stalen, zadosten vnos tekočine in vlaknin.«

Skrbeti moramo za uravnoteženo prehrano in stalen zadosten vnos tekočine in vlaknin.

Priporočljivo je tudi, spomni sogovornik, da zaužijemo več manjših obrokov na dan in vsaj en topel obrok ter enega, ki je sestavljen iz sadja in dovolj vlaknin.