Uporabite tekočino vloženih kumar, ne zlivajte je v odtok

Večina potem, ko izprazni kozarec kislih kumaric, vodo, ki v njem ostane, zlije v odtok. Kar ni najboljša ideja, tekočina je namreč še kako uporabna. Poglejte, kako vse vam lahko pride prav.

Za mehkejše meso

Sok kislih kumaric je lahko uporaben kot marinada za svinjske kotlete ali zrezke. Z njim so mehkejši in okusnejši.

Blaži mišične krče in obnavlja elektrolite

Ker ima sok kislih kumar veliko elektrolitov, ki jih mišice potrebujejo za obnovo, pitje tekočine pomaga pri obnovi mišic in blaži krče.

Prav tako skrbi za primerno hidracijo, dobro pa je tekočino kislih kumar pred uživanjem zmešati z vodo, saj je zelo kisla in lahko, zlasti v pretiranih količinah, škoduje želodcu.

Pomaga pri mačku

Eden od razlogov za mačka po nori noči je pomanjkanje elektrolitov, drugi je hidracija. Oboje lahko odpravi sok kislih kumaric, spet naj bo razredčen z vodo. Podoben učinek ima tekočina kislega zelja.

Za lepše sobne rastline

Ker vsebuje veliko kalija, je sok kislih kumar dober za zdravje lončnic. Od dve do tri žlice ga dodajte litru vode in z mešanico zalijte svoje zunanje in sobne rastline.

Za čisto bakreno posodo

Zgodi se, da bakrena posoda oksidira in postane zelenkaste barve. Loščenje s sokom kislih kumaric ji povrne sijaj.

Pomirja kožo po sončenju

V pohlajeni tekočini kislih kumar namočite krpo in obkladke položite na dele kože, ki jih je opeklo sonce. Koža se bo hitreje pomirila in lažje zacelila.