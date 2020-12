Upočasnite staranje rok

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zaradi pomanjkanja vlage lahko koža postane rdeča, se začne luščiti, srbi. FOTO: Sonercdem/Getty Images

Tudi dlani mažemo s kremo za sončenje, da bi preprečili prezgodnje staranje kože in pigmentne madeže.

Zlasti ženske rade skrbijo za kožo na obrazu, negujejo jo z različnimi kremami in pripravki, na roke, dlani, pa marsikatera pozabi. A je tudi zanje treba skrbeti. V času koronavirusa si jih pogosteje umivamo, a pazite, da voda ni preveč vroča, ta v kombinaciji s pogostim miljenjem kožo namreč izsušuje, zaradi pomanjkanja vlage pa postane rdeča, se začne luščiti, srbi. Izberite milo, ki vsebuje olje jojobe, aloe vero ali oljčno olje.Dlani so izpostavljene okoljskim dejavnikom, kot so kemikalije, alkohol, suh zrak, mraz ... Da bi čim bolj ublažili škodo, nosite rokavice – tako pri pomivanju posode in čiščenju kopalnice kot pri delu na vrtu pa tudi med sprehodom.Ne pozabite na vlažilno kremo, če imate močno suho kožo, jo nanesite kar po vsakem umivanju, sicer po potrebi, vsekakor pa pred spanjem. Pri tem ne pozabite na nohte, tudi ti potrebujejo vlago.Večkrat smo že zapisali, da potrebuje koža, da bi bila dovolj navlažena, vlago tudi od znotraj, kar pomeni, da moramo dovolj piti. Pozimi morda ne občutimo toliko žeje kot poleti, zato se moramo k pitju kar malo prisiliti. Če imate v stanovanju zelo suh zrak, si morda velja omisliti vlažilnik, koža vam bo hvaležna.Tudi pozimi uporabljamo kremo za sončenje, ne le na obrazu, tudi na rokah. Eden glavnih vidnih znakov staranja na rokah je hiperpigmentacija kože. Da bi se tem madežem ognili, redno uporabljamo kremo za sončenje, nezaščitene roke, izpostavljene soncu, so lahko sčasoma videti starejše, kot so v resici.Enkrat na teden dlanem privoščite piling, da boste z njih odstranili odmrle celice (pomešajte žličko oljčnega olja z žličko sladkorja in pomanite dlani in hrbtišče rok), naslednji korak je hranilna maska, ki jo lahko naredite kar sami. Zmešajte pol avokada in rumenjak ter nanesite na dlani (če ste si že očistili kožo na obrazu, lahko zmes nanesete še na obraz, mešanici lahko dodate še žličko oljčnega olja ali medu) ter po dvajsetih minutah sperite z mlačno vodo. Nego zaključite s kremo za roke.