Upočasnimo staranje

Večina žensk in marsikateri moški ima doma vsaj eno kremo, s katero se borijo proti staranju, gubam. Strokovnjaki svetujejo, da hkrati skrbimo še za gibanje (na zraku) in predvsem primerno prehrano, kar pomeni, da se je treba nekaterim živilom in napitkom tudi odpovedati. Vsekakor alkoholu: osem ali več alkoholnih pijač na teden lahko prispeva k pojavu vidnih gub, pa tudi črnih kolobarjev pod očmi.

Kokosova voda kožo navlaži in ji vrne lesk.

Strokovnjaki odsvetujejo tudi pijače, ki vsebujejo veliko sladkorja. Za žejo in tudi lepšo kožo je bolje piti vodo. Vanjo lahko izcedimo sok pol limone in vmešamo še žličko medu, ki bo ublažil kislino. Odličen je tudi zeleni čaj, ki vsebuje antioksidante in flavonoide, ki pomagajo upočasnjevati staranje kože. Je izvrsten jutranji napitek; pomaga čistiti pore, preprečuje nastanek aken in na splošno izboljša videz kože. Zelenjavni sok iz kumar bo koži vrnil vlago in lesk, obenem bodo manj vidni temni madeži, tudi stanje z aknami se bo izboljšalo. Sok iz korenja in rdeče pese bo poživil kožo, jo navlažil od znotraj, postala bo mehkejša. Kokosova voda pomaga zmanjšati gube in gubice, pri proizvodnji kolagena, ohranja elastičnost kože in jo naravno navlaži ter ji vrne lesk.